Ruští propagandisté po vstřícném chování Donalda Trumpa vůči Kremlu dostali za úkol zmírnit kritiku amerického prezidenta. Někteří to ale zcela nepochopili. Příkladem může být bývalý generál Guruljov, který dostal zákaz vystupovat v celonárodních pořadech.

Kremelská propagandistická mašinérie i po třech letech ospravedlňuje invazi na Ukrajinu. Na vině je podle ní stále Kyjev se Západem a prezident Vladimir Putin jedná v nejlepším zájmu Rusů. První měsíce Trumpa v úřadu však tento narativ zkomplikovaly.

Jeho snaha o obnovení vztahů s Moskvou vedla ruská státní média a představitele k tomu, že přestalo proklínání USA a nyní se chválí jejich prezident za laskavá slova na adresu Putina nebo rušení institucí, jako je USAID (pozn. red. Agentura Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj), tvrdí ruský opoziční server Meduza.

Ruská propaganda se musí s tímto obratem vypořádat. Ne všem se to ale podařilo. Novinář Ilja Šepelin, který sleduje prokremelská média a dříve vedl pořad "Fake News" na televizi Dožď, upozornil na osud Andreje Guruljova.

"Je to ten typ, který přes televizní obrazovku smrdí jako zábaly na nohy a je pořád opilý. Je to bývalý armádní generál a nyní poslanec Státní dumy. A neustále říká šílené věci, jako že bychom měli shodit jadernou bombu na Británii nebo vyhladit čtvrtinu obyvatel Ruska, protože jsou to všechno agenti Západu," popsal propagandistu Šepelin.

Ten zjistil, že se Guruljov znenadání ocitl na černé listině celonárodních stanic. Z vysílání zmizel poté, co Trumpa označil za "banditu", který by neměl sedět u jednoho stolu s Putinem. "A to už Trump začal o Putinovi říkat hezké věci," vysvětlil v rozhovoru Šepelin.

Guruljov se nyní může objevovat pouze na regionálních kanálech. Jde například o krajně pravicové médium pravoslavné církve Tsargrad TV. "Je skutečně vidět, jak se jeho rétorika změnila. Nyní říká: "Samozřejmě, všichni chceme vítězství, ale právě teď USA po urovnání sporu. A až USA přijmou naše podmínky, bude to vítězství," popisuje změnu Guruljovy propagandy Šepelin.

Podle něho stačí někoho odstranit z celonárodního vysílání, abyste okamžitě změnili jeho pohled na vítězství. "Ještě nedávno požadoval Oděsu a Kyjev, a teď se spokojí s uznáním ze strany USA. S vítězstvím není vůbec žádný problém. Čehokoli dosáhnou při vyjednávání, to budou vydávat za vítězství," uzavírá ruský novinář, který sleduje prokremelská média.

