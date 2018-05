Migranti v Paříži živoří v kanálech poblíž slavných památek. Starostka žádá o pomoc

před 2 hodinami

Stovky migrantů v Paříži žijí v otřesných podmínkách. V táborech jsou běžné krádeže i rvačky. Pařížští radní se obrátili na prezidenta Macrona.

Paříž - "Jen jsem chtěl studovat, najít nový život. Nevím, co mám dělat. Není tady pro mě žádná škola, ani jídlo, postel nebo doklady," říká osmnáctiletý Habíb ze Súdánu. Už dva měsíce přežívá v Paříži pod mostem.

Je na tom stejně jako 2000 dalších migrantů, kteří v otřesných hygienických podmínkách živoří v kanálech a na březích Seiny v blízkosti proslulých pařížských památek.

Habíb měl původně - stejně jako tisíce dalších běženců - namířeno do Velké Británie. Dostal se až na sever Francie do Le Havru a pak Calais. Kanál La Manche se mu ale překonat nepodařilo. "Z Calais to nešlo, policie nás tam hlídala," vypráví Habíb reportérce listu The Guardian.

Přesunul se proto do francouzské metropole, kde se ocitl v provizorním stanovém táboře. Ten však byl přeplněný, v malých stanech spali muži po třech. Habíb proto raději nocuje venku. Má psychické problémy kvůli traumatickým zážitkům ze své vlasti i kvůli pocitům zmaru, jež ho přepadají teď v pařížských ulicích.

Říká, že se pořád chce dostat do Británie, "protože v Anglii nespíte na ulici".

Začarovaný kruh

Situace ve městě nad Seinou už je nadále neúnosná. Navíc začíná turistická sezona, během níž sem přijedou miliony turistů z celého světa.

Pařížští radní proto nyní žádají vládu a prezidenta Emmanuela Macrona, aby krizi řešili a pomohli uprchlíkům najít bydlení.

Jeden tábor se stovkami stanů se tísní pod dálničním mostem u kanálu Saint-Denis poblíž Porte de la Villette. Přežívá v něm asi 1600 lidí a stal se tak jedním z největších provizorních migrantských táborů ve Francii.

Podle humanitárních pracovníků jsou zde lidé především ze Súdánu a Eritreje, kteří uprchli ze svých domovů před násilím a diktátorskými režimy. Teď jsou nacpaní ve stanech na chodníku a nemají se ani kde umýt. V celém táboře je pouze asi tucet toalet. Násilí a krádeže jsou tu na denním pořádku.

"Tohle není žádné bydlení. Stany netěsní, takže když prší, jste celí promočení. Nikdo se tu pořádně nevyspí. Kam ale jinam můžou lidi jít?" ptá se jednadvacetiletý mladík ze Súdánu.

Ve městě existují ještě dva velké tábory. V jednom z nich u kanálu Saint-Martin žije více než 800 migrantů, většinou Afghánců.

Francouzský ombudsman Jacques Toubon životní podmínky v táborech na severu města již odsoudil jako nepřijatelné popření základních práv. Starosta pařížského 19. obvodu Francois Dagnaud varoval před "humanitární katastrofou". Starostka Paříže Anne Hidalgová vyzvala vládu, aby poskytla ubytování běžencům a napravila "nelidskou" situaci.

Kancelář pařížského prefekta mezitím ohlásila, že zvažuje evakuaci tábora s přispěním policejních jednotek ještě během května. Běženci by pak ale museli získat nějaké ubytování.

Aktivisté však upozorňují, že jde o začarovaný kruh. V posledních třech letech policie v Paříži vyklidila více než třicet táborů pro uprchlíky. Pokaždé se ale objevily znovu, protože přicházejí další běženci.

Lžeme Francouzům

Současná krize ale v Paříži není nová. Uprchlíci sem ve větší míře proudí již několik týdnů a s příchodem teplého počasí jejich počet roste. V dubnu jich zde bylo odhadem 1500, ubytování ale měla pařížská radnice jen pro 750 z nich. Proto starostka Hidalgová znovu žádá o pomoc prezidenta Macrona.

Ten mezitím představil nový imigrační zákon, jejž v dubnu schválila dolní komora francouzského parlamentu a v červnu o něm bude jednat Senát. Podle tohoto zákona hrozí za nelegální překročení hranic až rok vězení a vysoká pokuta. Zákon také zrychluje vyřizování žádostí o azyl a vypovězení migrantů, kteří azyl nedostanou.

Kritici, k nimž patří i pařížská starostka, ale namítají, že zákon nenastavuje dlouhodobý systém, který by řešil situaci běženců.

"Lžeme Francouzům, když jim říkáme, že tohle je přechodná krize, kterou můžeme vyřešit imigračním zákonem," řekla nedávno Hidalgová serveru The Local. "Buďme praktičtí - najděme ubytování lidem, kteří přespávají v táborech. A pak se můžeme podívat na jejich situaci," dodala starostka.

Ve Francii loni požádalo o azyl rekordních 100 tisíc běženců, uprchlický status získala necelá třetina z nich. Skoro 15 tisíc migrantů nesplnilo podmínky azylového řízení a bylo ze země vyhoštěno.

