před 12 hodinami

Speciální soud v pákistánském Láhauru ve čtvrtek poslal jednadvacetiletou Češku zatčenou ve středu s devíti kilogramy heroinu na 14 dní do vyšetřovací vazby. Informoval o tom pákistánský web Customs Today. České ministerstvo zahraničí potvrdilo, že vyšetřování případu může trvat týdny. Termín soudního líčení stanoven nebyl, uvedla mluvčí ministerstva Irena Valentová. Toto soudní líčení má rozhodnout o případné vině české občanky. Tu na mezinárodním letišti v Láhauru zadrželi celníci při cestě na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Podle zdrojů Customs Today Češka vypověděla, že věděla o předmětech ukrytých v jejím zavazadle. Nevěděla však, že jde o heroin.

autor: ČTK | před 12 hodinami

Související







Hlavní zprávy