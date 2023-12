Pádu maďarského letadla předcházel podivný výpadek proudu a náklad neoznačených beden

Osm minut před plánovaným přistáním nastala katastrofa. Poslední zářijový den roku 1975 se do Středozemního moře u pobřeží Libanonu zřítil letoun Tu-154 maďarské společnosti Malév, padesát cestujících a deset členů posádky přišlo o život. Deník Aktuálně.cz přináší další díl seriálu Neobjasněné letecké nehody.

Černá skříňka zůstala v moři i s letadlem, zpráva maďarské rozvědky o incidentu je tajná a nikdy nebyla zveřejněna. Nikdo nikdy neposkytl veřejně vysvětlení, co se stalo. Let Malév číslo 240 ale provázely před osmačtyřiceti lety podivné okolnosti.

V dubnu 1975 vypukla v Libanonu válka a v metropoli Bejrútu zuřily tvrdé boje. Na jedné straně stáli ozbrojenci Organizace pro osvobození Palestiny (OOP), proti nim se zformovalo spojenectví libanonských křesťanských milic a Sýrie.

Bejrút se stal válečnou zónou a téměř všechny letecké společnosti zrušily spojení s hlavním městem země, které se do začátku bojů přezdívalo "Švýcarsko Blízkého východu." Maďarská společnost Malév byla jedním z mála dopravců, který i přes velké nebezpečí linku do Bejrútu nadále provozoval.

Maďarsko bylo v té době spojencem Palestinců a v Budapešti sídlila jedna z kanceláří OOP. Svědci vypověděli, že ačkoliv měl letoun Tu-154 kapacitu 160 sedadel a cestujících na palubě bylo jen padesát, v posledních dnech před odletem už se nedaly koupit letenky. Zájemcům aerolinky sdělily, že jsou vyprodané.

Z dalších svědectví vyplývá, že letoun měl v osudný den pětihodinové zpoždění, ale nikdo nevysvětlil proč. Zaměstnanci letiště údajně nakládali do stroje neoznačené bedny. Mohlo se jednat o zbraně a munici, které v té době Maďarsko Palestincům dodávalo. Bylo by ale bezprecedentní, kdyby civilní letadlo s pasažéry na palubě přepravovalo tajně zbraně.

Před odletem navíc na budapešťském letišti zhasla světla. Podle tehdejšího oficiálního sdělení kvůli zkratu, ale stalo se to zrovna v době nakládání "materiálu" do letadla. Ve dnech před 30. zářím pobývalo v Budapešti několik prominentních členů OOP, ale přestože někteří zřejmě měly letenky na let 240, nikdo z nich nedorazil. Stroj parkoval blízko hangáru a dost daleko od letištní budovy, což bylo nezvyklé.

Pád Tu-154 před Bejrútem viděl britský vojenský pilot, který byl zrovna ve vzduchu nad Středozemním mořem a patřil ke kontingentu základny britské armády v Akrotiri na Kypru. "Viděl jsem letadlo prudce klesat, pak prudký záblesk a několik úlomků," vypověděl pilot. Britové nabídli, že se pokusí vrak letadla z mořského dna vyzvednout, ale maďarská strana to odmítla.

Maďarský publicista specializující se na letectví Miklos Budai napsal před pěti lety na serveru Aeronautics, že nejpravděpodobnější příčinou pádu je zásah letadla raketou. "Protože kusy letounu ležely blízko u sebe, vypadá to, že zasáhla zadní část stroje," dodal s tím, že to ale nelze nijak dokázat.

Maďarská rozvědka v roce 2003 vypracovala o nehodě zprávu, která však zůstala v režimu přísně tajné. Nikdy se nedostala na veřejnost. Maďarský ministr pro zpravodajské služby György Szilvásy o čtyři roky později uvedl, že dokument je tajný z důvodů, které s pádem letounu "přímo nesouvisejí". A že původní listiny maďarské tajné služby z roku 1975 neexistují, protože složka je ztracená.

Na webu Aviation Safety Network je v kolonce příčiny neštěstí napsáno: "Neurčena."