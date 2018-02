Režisér natočil utrpení v Sýrii, teď čelí výhrůžkám. Podporuje teroristy, útočí na něj proruské weby

před 4 hodinami

Oceňovaný syrský režisér Ferás Fajád je za dokument Poslední v Aleppu nominovaný na Oscara. Děsím se, že ho dostanu, říká.

Damašek / Los Angeles - Syrský režisér Ferás Fajád, jehož dokument Poslední v Aleppu je nominovaný na Oscara, čelí ostré dezinformační kampani.

Prokremelské servery ho líčí jako člověka, který sympatizuje s teroristy, a informátora americké FBI. "Vypadá to, že Rusko chce zasáhnout do Oscarů, tak jako zasáhlo do amerických voleb," upozornil Fajád pro britský list The Guardian.

Režisér se celý rok pohyboval mezi dobrovolnými záchranáři v obléhaném Aleppu. A to v době, kdy tam probíhaly těžké boje mezi syrskou armádou a povstalci.

Na kameru tak filmař zachytil každodenní rutinu členů organizace Bílé helmy, kteří se snažili zachraňovat lidi z trosek. Výsledný dokument už získal řadu ocenění ve světě, včetně ceny poroty na festivalu Sundance. Loni na podzim byl uvedený i na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, kde jej porota vyhodnotila jako nejlepší snímek v sekci Svědectví o politice.

Mezinárodní uznání, kterého se Fajádovi dostalo, ale doprovází systematické pokusy poškodit jeho reputaci prostřednictvím dezinformací a manipulace.

Od zveřejnění nominací na Oscary vydala ruská státní agentura Sputnik News a další prokremelské servery o Fajádovi řadu článků. V nich je Fajádův film popisován jako "propaganda financovaná západními vládami" a "propagační film al-Káidy". K manipulační kampani se přidala také syrská státní média.

Video: Trailer k filmu Poslední v Aleppu

Na Twitteru a Facebooku se následně objevily na desítkách účtů příspěvky, které obvinily Fajáda, že je lhář a sympatizuje s teroristy.

Srdce ruské propagandy

Současná kampaň proti Fajádovi je součástí informační války, kterou v Sýrii vedou dezinformační servery podporované Kremlem. Rusko v bojích vystupuje na straně režimu prezidenta Bašára Asada.

Terčem propagandy se nedávno stala sama organizace Bílé helmy. Armáda trollů na Twitteru, alternativní zpravodajské servery i ruská státní televize o ní psaly jako o teroristické organizaci, která má blízko k al-Káidě.

Bílé helmy jsou přitom respektovanou humanitární organizací, která byla už dvakrát nominovaná na Nobelovu cenu míru. Během války, jež v Sýrii trvá už sedm let, zachránily Bílé helmy tisíce civilistů. Pracuje pro ně 3400 dobrovolníků.

"Toto je srdce ruské propagandy. Za starých časů se pokoušela o zobrazení Sovětského svazu jako modelové společnosti. Teď vnáší zmatek do každého problému tím, že přináší velké množství alternativních příběhů," řekl nedávno Guardianu David Patrikarakos, autor knihy Válka ve 140 znacích: Jak sociální média mění konflikt v 21. století. "Lidé pak nemohou rozpoznat pravdu, když ji vidí," doplnil.

Je to pobuřující

Mediální útoky na režiséra Fajáda už odsoudili jeho kolegové a členové filmové akademie. Ti se zároveň obávají, že kampaň může ovlivnit jeho šance na získání zlaté sošky.

Například režisérka Chris Hegedusová, jejíž dokument Válečná místnost o prezidentské kampani Billa Clintona byl v roce 1993 nominovaný na Oscara, označila články o Fajádovi za "pobuřující". Je na nich podle ní vidět, jak Rusko a další ovlivňují sociální média a politické volby.

"Nepravdivé zprávy mohou mít vliv na rozhodování akademiků a zpochybnit legitimitu filmu tím, že šíří pomluvy," dodala Hegedusová.

Oscara raději ne

Sám Fajád je vůči dezinformacím bezmocný. Argumentuje tím, že jeho film není o organizaci Bílé helmy. Je autentickým svědectvím o každodenní práci malé skupiny lidí ve městě zasaženém občanskou válkou.

"Film je o lidské bytosti. Je o Syřanovi, který se dennodenně rozhoduje mezi zodpovědností vůči komunitě a zodpovědností vůči své rodině," řekl Fajád na letošním Světovém ekonomickém fóru v Davosu, kde byl jeho snímek také promítán.

Režisér při natáčení záběrů pro svůj dokument neunikl pozornosti syrské tajné služby. Režim jej považoval za špiona, který pracuje pro USA nebo Evropu. Kvůli tomu strávil několik měsíců ve vězení, kde ho mučili, bili, nechali hladovět a drželi jej v izolaci. Na chodbách kolem sebe viděl mrtvá těla.

Fajád se nyní podle svých slov děsí varianty, že by Oscara skutečně získal. Bojí se, že dezinformační kampaň proti němu by pak ještě zesílila. "Mám strach, čím bych si pak musel projít," upozornil.

