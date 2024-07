Odvrácená strana Tenerife. Ženu našli zohavenou v moři, mladý Brit záhadně zmizel

Jay Slater měl mobil nabitý už jen na jediné, poslední procento, když letos 17. června volal krátce před devátou ráno své přítelkyni Lucy. Telefonoval ze španělského ostrova Tenerife a říkal, že se asi ztratil a nemá vodu. Od té chvíle nikdo nenahlásil, že by ho viděl nebo s ním mluvil. Deník Aktuálně.cz přináší první text seriálu Zmizeli beze stopy.

Španělská policie nasadila na Tenerife do pátrání v členitém terénu plném roklí vrtulníky i drony. Intenzivně pátrala hlavně v oblasti, kde naposledy lokalizovala Slaterův mobil. Nenašla žádnou stopu a pátrání po dvou týdnech ukončila. Devatenáctiletý Brit zůstává nezvěstný.

Rodina si najala také britské soukromé detektivy. "Jay je normální kluk, který je třetím rokem v učení. Je to velmi oblíbený mladý muž s velkým okruhem přátel," popsala ho jeho matka Debbie Duncanová. "Chceme ho jen najít."

Záznam z průmyslových kamer zachytil devatenáctiletého Slatera, jak vychází z bytu, který jeho majitelé pronajímali přes internetovou službu Airbnb. Sám asi ale apartmán nepronajal, šel tam s někým nebo za někým. "Zdá se, že vycházel z tohoto bytu rozrušený, ačkoliv tam mohl zůstat. Mohl si dobít mobil a vzít si vodu," cituje britský deník Independent detektiva Marka Williamse-Thomase.

Autor fotografie: Aktuálně.cz Seriál Zmizeli beze stopy Seriál deníku Aktuálně.cz mapuje osudy lidí, kteří se ztratili a nikdo je nedokázal najít. Redakce v následujících týdnech přinese texty například o slavných politicích nebo hudebnících i o neznámých obětech, které prosluly právě kvůli svému záhadnému zmizení. A neví se, zda a kde žijí, nebo jak zemřeli.

Rekonstrukce posledních činů Slatera před zmizením ukazuje na podivná rozhodnutí. Mladík se vracel z hudebního festivalu a ptal se řidičky automobilu, kudy se dostane na autobusovou stanici. Když pak projížděla kolem něj, viděla, že jde opačným směrem. Autobus nestihl a vydal se po silnici pěšky do svého hotelu, ačkoliv taková cesta trvá přes deset hodin.

"Rodina by to ještě neměla vzdávat. Mohl někam spadnout, ale může být naživu díky dešťové vodě a rostlinám," uvedl španělský detektiv Juan García který se na Tenerife v minulosti zabýval hledáním pohřešovaných osob. Jayův otec Warren je na ostrově a snaží se pátrat na vlastní pěst. Stěžuje si podle britských médií na to, že se španělskou policií je kvůli jazykové bariéře složitá domluva.

Britská bulvární média připomínají, že Slaterova minulost není úplně bezúhonná. List Manchester Evening News uvedl, že v srpnu 2021 mladík patřil ke skupině lidí, kteří napadli sedmnáctiletého mladíka noži, mačetami a baseballovými pálkami. Zranili ho na hlavě a soud Slaterovi vyměřil trest osmi měsíců veřejně prospěšných prací. Oběť tehdejšího útoku - dnes dvacetiletý Tom Hilton - ale na sociálních sítích Slaterovi odpustil a napsal, že si přeje jeho nalezení.

V kopcovitém terénu Tenerife není Slater prvním člověkem, který zmizel. Před dvaceti lety se ztratil tehdy čtyřiadvacetiletý Brit Kevin Ainley, který tři měsíce pracoval jako barman v turistické oblasti Playa de las Americas. Jednoho dne se rozloučil s kamarádem po obědě v restauraci a pak už policie nenašla nikoho, kdo by s ním mluvil. Jeho věci i pas zůstaly v jeho bytě.

Letos 27. dubna se na Tenerife ztratili i se svým automobilem belgičtí manželé, šestašedesátiletá Laura Gastónová a o šest let starší Marc Francis. Po dvou měsících policie našla tělo ženy v moři. Zohavené, bez ruky a obou dolních končetin. Kvůli podezření z vraždy zatkla tři lidi, ale nezveřejnila podrobnosti.

Video: Záhadný případ poradce OSN v Praze. Zmizel z hotelu plného špionů, odhalení vydala řeka (6. 5. 2024)