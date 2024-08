Slovák napsal z Řecka matce, že mu z účtu zmizí peníze. Od té chvíle je nezvěstný

Třiadvacetiletý Slovák Ján Kurek je protřelý cestovatel. Studoval ve Francii a v Číně, na začátku letošního léta se vydal do řeckého města Janina. Pracoval tam jako dobrovolník v centru pro uprchlíky a migranty. Od šestého července ale rodák z Banské Bystrice s nikým nekomunikuje, jeho mobil je nedostupný. Příběh mladého muže je třetím dílem seriálu Aktuálně.cz Zmizeli beze stopy.

Slovák zmizel během výletu, když se sám vydal s batohem na pohoří Olymp a do oblasti skalních klášterů v Meteoře. Kolegové zalarmovali Kurkovu matku a 16. července i řeckou policii poté, co se nevrátil a neodpovídal na SMS.

Policie nasadila do pátrání drony a psy, ale po muži neobjevila žádnou stopu. Na výzvu se nepřihlásil ani žádný svědek, který by ho někde spatřil. Možné informace o Kurkovi prověřovali také policisté v Severní Makedonii a Albánii, dvou sousedních zemích. Nic. Mobil naposledy zaměřili v těžko přístupné oblasti poblíž hory Mitsikeli, která je nejvyšším vrcholem pohoří Olymp. Do hledání se zapojili také místní horolezci.

Kurkova matka Jana řekla slovenskému deníku Nový Čas, že před svým zmizením jí syn posílal esemesky, ale s formulacemi a slovními obraty, na které u něj nebyla zvyklá. "Pátého července mi napsal podivnou zprávu. O tom, že když se sníží částka peněz, kterou má na účtu, tak se nemám bát. Odpověděla jsem mu, že doufám, že nikomu nenaletěl. Pak napsal, že ne, že peníze jen převedl na spořicí účet," uvedla.

Později matce ještě psal, že je v lokalitě, kde může posílat esemesky, ale ne telefonovat. A slíbil, že jí zavolá, jakmile to bude možné.

Byla to její poslední konverzace se synem, pak už se neozval. Matka kritizuje banku, že jí údajně nechce sdělit, na jaký účet Kurek peníze převedl. Podle jejího názoru se jedná o tisíce eur. Neřekla, o jakou banku jde, ale prý jí o transakci nechtějí nic sdělit, protože u nezvěstných osob to není možné. Pouze u mrtvých nebo trestně stíhaných.

Autor fotografie: Aktuálně.cz Seriál Zmizeli beze stopy Seriál Aktuálně.cz mapuje osudy lidí, kteří se ztratili a nikdo je nedokázal najít. Redakce v následujících týdnech přinese texty například o slavných politicích nebo hudebnících i o neznámých obětech, které prosluly právě kvůli svému záhadnému zmizení. A neví se, zda a kde žijí, nebo jak zemřeli.

Letošní turistická sezona je v Řecku mimořádně tragická co do úmrtí nebo zmizení turistů. Země se potýká kvůli vedru a suchu s nedostatkem vody a úřady varují cizince, že když se vydají do neobydlených oblastí, vystavují se kvůli počasí riziku. Několikrát už teploty přesáhly čtyřicet stupňů.

Kromě Slováka se pohřešují dvě Francouzky ve věku 68 a 73 let. Zmizel také devětapadesátiletý Američan, který se vydal ve velkém horku sám na pěší túru. Pohřešuje se od 11. června, naposledy jej svědci spatřili na malém ostrově Amorgos.

Od začátku června pak na výletech zemřeli Nizozemec a Francouz. Policisté na Krétě také nalezli osmašedesátiletého Němce, který se zřítil do rokle. Osmdesátiletého Belgičana objevili záchranáři taktéž mrtvého na Krétě, zřejmě zemřel na dehydrataci.

Známý moderátor britské televize BBC Michael Mosley se pohřešoval na ostrově Symi čtyři dny, policisté jeho ostatky objevili dronem. Domnívají se, že zabloudil při cestě do hotelu. Kurkův případ se odlišuje ale tím, že šlo o mladého muže.