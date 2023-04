Sniper s tetováním jakuzy. Japonec odjel bojovat na Ukrajinu, kaje se za své hříchy

Jeho tělo pokrývají od předloktí až ke kolenům barevná tetování. Na kůži tak lze najít bohyni, kterou střeží drak, ale také ukrajinský státní znak Tryzub. Devětačtyřicetiletý dobrovolník s přezdívkou Charusan bojuje už rok na Ukrajině, původem je ale z Japonska. V minulosti byl příslušníkem jakuzy a nyní se kaje za své hříchy.

"Trojzubec jsem si nechal vytetovat na Ukrajině loni v létě. Symbolizuje mé odhodlání. Odhodlání pro případ, kdybych měl položit život za Ukrajinu," líčí Charusan v rozhovoru pro ukrajinskou redakci stanice Rádio Svoboda poté, co se vysvlékl do spodního prádla, aby vysvětlil význam svých tetování.

Žádné z nich se neštítil ukázat na kameru i zblízka, kromě jednoho malého tetování na prsou, které je na videu rozmazané. "Na hrudníku mám jeden znak, kruh s vyobrazením určitého klanu, ke kterému jsem kdysi patřil. Ten nesmím nikdy ukázat," vysvětluje muž.

Vyrostl v Ósace. Když mu bylo 16 let, přidal se k japonské zločinecké organizaci jakuza, známé svou krutostí. Kdysi dokonce panovala tradice, že pokud chtěl někdo mafii opustit, uřízli mu článek prstu.

Свого справжнього імені японець на позивний «Харусан» не називає. Йому 50 років, останній з них він провів в Україні, у лавах ЗСУhttps://t.co/Ci4I2WMzzg — Радіо Свобода (@radiosvoboda) March 25, 2023

Přezdívku Charusan dostal právě zde. V rodině však nebyl sám - v jakuze se angažoval i jeho otec. "Byl jsem obyčejným členem gangu, taková role mi nepřipadala jako nic hrozného. Pracoval jsem jako jeden z bodyguardů mého šéfa," tvrdí muž, který strávil v organizaci skoro dvacet let.

Klan opustil ve svých 35 letech, když došlo k blíže nespecifikovanému incidentu a strávil deset let za mřížemi. "Z mého pohledu jsem neudělal nic špatného, ale trávil jsem čas s hroznými lidmi, kteří ubližovali jiným. Když jsem se na ně podíval, uvědomil jsem si, kým bych neměl být. Bylo to pro mě ponaučením," vysvětluje.

Krátce poté loni v dubnu se přidal k ukrajinské armádě, ačkoliv mluví pouze japonsky. Výcvik absolvoval v Žytomyrské oblasti na severozápadě Ukrajiny.

Jako odstřelovač zamířil na frontu do Záporožské oblasti i do východoukrajinského města Lysyčansk, kde v loňském roce zuřily tvrdé boje. Ruská armáda město nakonec v červenci dobyla.

"Vzpomínám si, když jsem odjel na frontu. Rusové nás tehdy silně ostřelovali z dronů i jinými způsoby. Pak naše jednotka musela pod palbou ustoupit. To byl nejtěžší zážitek," dodává Charusan. Podotýká, že válka na Ukrajině i přes veškeré nebezpečí spojila mnoho cizinců a že jazyková bariéra není překážkou. S kolegy prý komunikují pomocí gest nebo prostřednictvím překladače v mobilu.

Skutečná válka

Od loňského listopadu se připravuje na boj v rámci Gruzínské národní legie, cizinecké jednotky pod velením Mamuky Mamulašviliho, která vznikla už v roce 2014. Na začátku války se zúčastnila i bitvy o letiště Hostomel.

"Ve světě je mnoho válečných konfliktů, ale většina z nich se odehrává jen uvnitř. Občanské války," vysvětluje Charusan. "Ale to, co se děje na Ukrajině, je skutečná válka - jako druhá světová válka. Válka proti agresorovi, Rusku, který napadl tuto zemi. A Rusko nezaútočilo jen na Ukrajinu, trpí kvůli němu i další země. Vojensky napadlo Moldavsko, Gruzii, to všechno vím. (…) To, jestli Ukrajina válku vyhraje, může mít dopad i na budoucnost Japonska, a tak jsem se rozhodl zapojit," uzavírá.

K ukrajinské mezinárodní legii se přidali cizinci z nejméně pěti desítek různých zemí, včetně několika Čechů. Za první dva týdny se do ní podle ukrajinského ministerstva obrany přihlásilo na 20 tisíc lidí, není ale jasné, kolik z nich na Ukrajinu skutečně dorazilo. Rusko o nich mluví jako o žoldnéřích, což ukrajinská strana odmítá. Dobrovolníci jsou podle mluvčího jednotky součástí ukrajinských ozbrojených sil a legie je financována z prostředků armádního rozpočtu.

Video: Ukrajinci využívají k útokům na nepřítele samohybné dělo (31. 3. 2023)