Očkovaní Evropané mohou od 8. listopadu do USA, Biden podepsal příkaz měnící pravidla

Americký prezident Joe Biden podepsal příkaz, kterým od 8. listopadu zrušil omezení cest do USA z většiny evropských zemí včetně České republiky. Zároveň však stanovil nutnost prokázat před odletem naočkování proti covidu-19 pro téměř všechny zahraniční cestující, kteří do země směřují. Tento požadavek se nicméně nebude týkat osob mladších 18 let.

Spojené státy zavedly bezprecedentní cestovní restrikce loni v březnu ve snaze zpomalit šíření koronaviru. Lidé, kteří pobývali v posledních 14 dnech na území států schengenského prostoru, v Británii, Irsku, Číně, Indii, Jihoafrické republice, Íránu a Brazílii, měli zakázaný vstup do země. "V zájmu Spojených států je opustit tyto restrikce stanovené pro jednotlivé země (…) a přijmout opatření pro cestující letadlem, které stojí převážně na očkování," uvedl Biden v odůvodnění svého příkazu. Jeho vláda oznámila záměr uvolnit nynější restrikce již v druhé polovině září. Související Do "pozlacené klece" se Biden nerad vrací, častěji než Trump tráví dny mimo Bílý dům Bílý dům potvrdil dřívější zprávy o tom, že se nový požadavek vakcinace nebude týkat lidí mladších 18 let stejně jako osob, které se nemohou nechat naočkovat ze zdravotních důvodů. Cestující z asi 50 zemí s mírou proočkovanosti menší než deset procent, kteří do USA nemíří jako turisté, mohou rovněž obdržet výjimku. Ti, kteří budou z pravidel vyňati, však budou muset povětšinou podstoupit očkování v USA, pokud tam budou chtít zůstat déle než 60 dní. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) již dříve oznámilo, že USA budou pro vstup do země uznávat veškeré vakcíny schválené Světovou zdravotnickou organizací (WHO), mezi něž patří všechny vakcíny používané v EU. Cestovatelé se budou muset před nasednutím do letadla prokázat oficiálním očkovacím průkazem, aerolinky by je přitom neměly pustit na palubu, pokud od jejich druhé dávky uplynuly méně než dva týdny. K tomu bude ještě potřeba negativní test na koronavirus, který v čase odletu nesmí být starší než 72 hodin. Pro osoby, které mají z požadavku na očkování výjimku, nesmí být starší než 24 hodin. Video: Prezident Biden opakovaně vyzývá Američany k očkování 0:58 "Byli jsme trpěliví. Ale naše trpělivost slábne," vzkázal americký prezident Joe Biden neočkovaným obyvatelům. | Video: Reuters