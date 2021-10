Do "pozlacené klece" se Biden nerad vrací, častěji než Trump tráví dny mimo Bílý dům

Joe Biden po nástupu do úřadu hlavy státu dal najevo, že život v Bílém domě mu nevyhovuje. Podle webu televize CNN v něm současný americký prezident oproti svým předchůdcům včetně Donalda Trumpa příliš času nestrávil.

Z prvních 276 dní ve funkci amerického prezidenta strávil Joe Biden 108 úplně nebo částečně v jednom ze svých dvou domů ve státě Delaware nebo na venkovském sídle prezidentů USA Camp David. Uvedla to na svém webu televize CNN, podle níž zatím Biden tráví mimo Bílý dům z osobních důvodů více času než jeho předchůdci včetně Donalda Trumpa.

Mezi uvedených 108 dní na cestách počítala CNN i dny jako byl pátek, kdy se Biden ze svého washingtonského pracoviště večer přesunul domů do Wilmingtonu. Ten zatím navštěvuje nejčastěji, přičemž tam od lednové inaugurace zcela nebo částečně strávil 69 dní rozdělených do 23 návštěv. Dvakrát se vydal do dovolenkového sídla na Rehoboth Beach a desetkrát do Camp Davidu, kde byl alespoň po část 32 dní.

Trump měl podle CNN ve stejném období svého mandátu na kontě 70 dní, kdy nebyl v Bílém domě. Drtivá většina z nich zahrnovala pobyt v jeho resortu v New Jersey nebo v areálu Mar-a-Lago na jihovýchodě Floridy, kam se po odchodu z prezidentské funkce přestěhoval. Trumpův předchůdce Barack Obama si za prvních zhruba devět měsíců ve funkci připsal jen 40 dní na osobních cestách, zatímco George Bush mladší 84.

Biden po nástupu do úřadu hlavy státu dal najevo, že mu život v Bílém domě úplně nevyhovuje, když v televizním vystoupení řekl, že je "trochu jako pozlacená klec". CNN uvádí, že na jeho přístup k výkonu funkce může mít vliv i pandemie covidu-19, která "zásadně změnila pracovní návyky kancelářských pracovníků". "Biden může pracovat na dálku se zabezpečenou komunikační technikou a zázemím odkudkoli, kde právě cestuje, a také tak činí," píše se v článku.

"Prezidenti Spojených států jsou neustále v práci, nehledě na jejich polohu, ať už je to na státní návštěvě v zámoří nebo jenom 100 mil (160 kilometrů) od Bílého domu na krátké cestě ve Wilmingtonu," řekl na toto téma Bidenův mluvčí Andrew Bates. "Kromě toho, všichni Američané by se shodli, že je důležité, aby se lídři vyhnuli tomu, že se uvelebí ve Washingtonu," dodal.