Unikátní barevné snímky ze 40. let: Takhle nacisté srovnali Varšavu se zemí

Foto: Colorized by Mikołaj Kaczmarek / Museum of the Warsaw Uprising

Varšava si v těchto dnech připomíná konec povstání, během kterého se Poláci v roce 1944 vzbouřili proti německým nacistům. Dvouměsíční boje ale pro zemi skončily fatálně. Podívejte se na unikátní kolorované snímky, které tyto události zachycují.