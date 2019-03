Obhájce: Muž podezřelý z útoku na Novém Zélandu se bude hájit sám

před 33 minutami

Muž podezřelý z útoku na mešity na Novém Zélandu se chce před soudem hájit sám. Novozélandskému deníku The New Zealand Herald to sdělil jeho přidělený obhájce. Osmadvacetiletý Australan Brenton Tarrant, který si již v sobotu vyslechl obvinění z vraždy, jej prý jeho úkolu zprostil.

Advokát Richard Peters se listu svěřil s domněnkou, že Tarrant chce zneužít proces k seznámení světové veřejnosti se svými pravicově extrémistickými názory. "Soudce si s tím bude muset poradit," řekl Peters deníku. Páteční masakr ve dvou mešitách v novozélandském městě Christchurch si vyžádal nejméně 50 obětí. Tarranta, který zatím zůstává jediným podezřelým, na místě zatkla policie. Za mnohonásobnou vraždu mu hrozí doživotí. Podle majitele novozélandského obchodu se zbraněmi Gun City si u něj obviněný Australan několikrát objednal pušky a střelivo přes internet. Celkem čtyři pušky koupil v období od prosince 2017 do března 2018. Vysoce výkonná automatická zbraň, kterou Tarrant údajně použil při střelbě v mešitách, však prý mezi nimi nebyla. Nákup měl proběhnout zcela legálně. "Ničeho neobvyklého jsme si u toho muže nevšimli, měl zbrojní průkaz," řekl dnes agentuře DPA vlastník obchodu David Tipple. Krátce před činem rozeslal muž na 30 adres včetně pracovního mailu novozélandské premiérky Jacindy Ardernové text svého manifestu. Muslimy a imigranty v něm označil za "vetřelce" a sebe samotného za rasistu. Foto: Nový Zéland oplakává mrtvé, země se vyrovnává s nejčernějším dnem své historie prohlédnout galerii Ardernová prohlásila, že zákony o držení zbraní se musejí změnit a také se změní. Již dnes se kvůli regulaci držení zbraní schází poprvé od masakru novozélandský kabinet. Soudní tribunál ve čtyřsettisícovém městě Christchurch dnes obvinil osmnáctiletého mladíka za živé přenášení videa masakru muslimských věřících na internet. Stíhán je také za to, že na síti umístil fotografii christchurchské mešity Al Noor s poznámkou "cíl zasažen" a za podněcování k násilí. Za každé jednotlivé obvinění mu hrozí 14 let odnětí svobody, napsala agentura AFP. Jméno muže, kterého soudce odmítl propustit na kauci a který zůstává ve vazbě, úřady nepovolily zveřejnit. Z přímé účasti na vraždách v mešitách Al Noor a Linwood v centru Christchurch jej nyní podle agentury AFP nepodezřívají.