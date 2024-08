Ukrajina ukrývá novou zbraň v podzemí a na tajných místech. Na Rusy číhají i makety

Hangáry a letiště, kde se nacházejí letouny americké výroby F-16, teď patří k nejstřeženějším místům Ukrajiny. Letectvo země bránící se třetím rokem ruské agresi dostalo prvních několik kusů. Není jasné, kolik přesně. Hovoří se o šesti až osmi.

Ukrajinská armáda nezveřejňuje, kde se stroje nacházejí. "Jsou to přísně utajená místa buď v podzemí, nebo speciálně odolná vůči bombám," píše ve své analýze týdeník The Economist. Bývalý náčelník generálního štábu německé armády Nico Lange tvrdí, že Ukrajinci téměř jistě použijí i makety těchto letadel, aby odlákali pozornost Rusů od skutečných míst, kde stroje stojí.

Zničit nebo sestřelit jakýkoliv letoun F-16 by pro Rusy bylo i propagandistické vítězství. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov už před několika měsíci sebejistě tvrdil, že Rusko všechny tyto letouny zničí a že F-16 na bojišti nedokážou nic změnit. Fotografie nebo videozáznam padající F-16 s ukrajinským znakem nebo vlajkou by ruská vláda s velkým gustem pustila na sociální sítě a do médií.

Z Kyjeva sice zaznělo, že právě kvůli ochraně před ruskými nálety možná část letounů zůstane na letištích v Polsku a Rumunsku, je ale nepravděpodobné, že by posádky F-16 létaly do bojových akcí z okolních zemí a zase se tam vracely.

"K tomu, aby Ukrajinci mohli plně využívat F-16, musí soustavně ničit systémy ruské protivzdušné obrany na okupovaném území Ukrajiny i v Rusku. Využít k tomu rakety dlouhého doletu, které už od spojenců mají," uvádí americký Institut pro studium války, který monitoruje situaci na frontě.

F-16 mohou být účinné proti ruským letounům Mig a Suchoj, protože jim ztíží bombardování pozemních cílů. Právě mohutné bombardování z letadel umožnilo Rusům v posledních měsících postup v Doněcké oblasti. Letoun přiletí, zasype ukrajinské obranné pozice raketami a zase se vrátí zpět do ruského vzdušného prostoru.

Nepřátelská armáda používá i mimořádně ničivé klouzavé pumy FAB-1500, které ukrajinská protivzdušná obrana nemá čím sestřelit, pokud ji už ruský letoun vypálí. Ruské stroje tyto bomby odpalují ve vzdálenosti šedesáti až sedmdesáti kilometrů od místa dopadu.

S F-16 létajícími na druhé straně budou muset být ruští piloti opatrnější.

"Nová letadla poslouží k ohrožování ruských letounů a helikoptér hlavně na jihu a sníží ruské útočné možnosti," řekl agentuře Reuters ukrajinský letecký expert Valerij Romaněnko. Jižní fronta leží v Chersonské a Záporožské oblasti, blízko Krymu. "Ruské Su-34 pálí do vzdálenosti 150 kilometrů. Pokud nasadíme F-16, budeme moci mířit ze vzduchu na srovnatelnou vzdálenost. Jenom ze země protivzdušnou obranou nelze ruské letouny úplně likvidovat," řekl na jaře v rozhovoru pro Aktuálně.cz důstojník ukrajinské armády Oleksij Melnyk.

Západní spojenci Ukrajině přislíbili další letadla, do konce roku by jich měla mít kolem dvaceti a pak v následujících letech dostat další desítky. Ukrajinští piloti, kteří se cvičí na F-16, nejdříve absolvují čtyřměsíční kurz angličtiny ve Velké Británii.

