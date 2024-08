Bez Číny Rusko okamžitě prohraje. Je cesta, jak tomu pomoci, říká sinoložka

"Neměli bychom propadat iluzi, že Čína je jakýsi náš spojenec a spoluhráč, ale nemůžeme ji vynechat. Je to skutečně významná síla," říká sinoložka Olga Lomová, podle které je podpora Číny důležitým faktorem pokračování války na Ukrajině. Nebýt čínského režimu, Rusko by podle ní mezinárodní tlak neustálo. "Proto je potřeba na ni tlačit," apeluje expertka.

"Je třeba apelovat na to, co Čína prohlašuje. Apelovat na image, který si sama o sobě chce mezinárodně budovat, a pokoušet se ji třeba získat pro to, aby nějakým způsobem přispěla k ukončení konfliktu na Ukrajině," myslí si Lomová, podle které je aktuální posilování vazeb mezi Moskvou a Pekingem výhodné pro obě země.

"Rusko je z dlouhodobého hlediska stát v nesmírném úpadku a vlastně už tu válku prohrálo, ale bude ještě trvat, než na zemi dopadnou všechny důsledky, a toho už se Putin nedožije," dodává například k tomu, jak klíčová je pro režim hospodářská podpora země.

Přestože se politicky Čína nemůže na stranu Ruska jednoznačně postavit, podle Lomové by tomu bylo jinak, kdyby Putin při počátku invaze uspěl. "Jsou zde například signály, jak se chovalo čínské velvyslanectví v Kyjevě, které vůbec nedalo pokyn svým občanům, že by se měli evakuovat, když zaútočila ruská vojska. Naopak jim radilo: Mějte při sobě čínské vlaječky a nic se vám nestane. I v Číně to byl docela skandál," vzpomíná expertka.

Lomová komentuje i rozsáhlá vojenská cvičení v blízkosti Tchaj-wanu či fakt, že si země od vypuknutí války na Ukrajině tvoří mohutné zlaté rezervy. Je to, co teď sledujeme, strašení a ukazování dominance? "Je a mohli bychom se ho hodně bát. Ale je tam jedna zápletka, která dává trochu naděje, a to jsou obrovské korupční skandály v čínské armádě. Takže navzdory všem velkolepým cvičením a prohlášením o obsazování Jihočínského moře čínská armáda není akceschopná," uklidňuje sinoložka.

