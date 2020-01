Etzler o koronaviru: Číňané na trzích vykonávají potřebu, hygiena je katastrofální

Tisíce nakažených lidí a více než stovka mrtvých je prozatímní bilance epidemie nového koronaviru, který se rozšířil do celého světa z tržiště ve městě Wu-chan v centrální Číně. Úřady v přilehlých oblastech izolovaly od okolního světa miliony lidí.

Prezident Si Ťin-pching v pondělním projevu řekl, že "Čína tuto bitvu vyhraje". Starosta města Wu-chan Čou Sien-wang připustil, že reakce úřadů na koronavirus, který se objevil v prosinci, byla pomalá, a nabídl svoji rezignaci.

Premiér Li Kche-čchiang v pondělí přijel do Wu-chanu a s respirátorem na obličeji apeloval na rychlé dokončení speciální nemocnice, která bude sloužit k hospitalizaci nakažených. Slíbil, že stát obyvatelům města pomůže.

"Ani čínská vláda netuší, kam epidemie může zajít. Jestliže bude nějakých 30 tisíc obětí a řekněme miliony nakažených, má režim vážný problém," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz znalec Číny a bývalý zpravodaj České televize v Pekingu Tomáš Etzler.

Máte z informací, které prosakují, pocit, že čínské vedení má strach z toho, co se děje? Režim v Pekingu je v nezvyklé situaci, nemá věci pod kontrolou.

Strach určitě mají. Jde o lidské životy a nikdo neví, jak moc se epidemie koronaviru může rozšířit. Vždy tvrdím, že Čína nemá legitimní vládu, protože nebyla zvolena. Politická situace je dlouhodobě neudržitelná, dřív nebo později nastane změna. Zvenku vypadá režim velmi pevně, ale ve skutečnosti Komunistická strana Číny stojí na hliněných nohou.

I mnozí Číňané mi říkají, že změna nastane, ale chce to nějakou jiskru. Například další zemětřesení, které vláda nezvládne. Jestliže bude v Číně za dva měsíce 30 tisíc mrtvých a milion nakažených, vláda má problém. A zcela určitě se bojí, proto dělá taková rozsáhlá opatření, proto třeba premiér jede do Wu-chanu a ukazuje se s pacienty a v roušce.

Není to divadlo, teď se čínské vedení opravdu snaží. Všichni vědí, že je to nesmírně vážná situace nejen pro celou Čínu, ale i pro přežití režimu.

Výsledkem této krize by tedy mohlo být, že se Číňané víc odváží režim veřejně kritizovat?

To už se děje. Mnozí řeší, proč trvalo tak dlouho, než se vláda začala ke koronaviru vyjadřovat. První případ nakaženého člověka se objevil 1. prosince. Úřady to oficiálně přiznali až 20. ledna. Přišly o padesát dní, které jsou na začátku epidemií těchto nemocí kritické. A toto lidé v Číně vědí. Pozoruhodné třeba je, že režim na internetu zablokoval v Číně přehrávat seriál Černobyl.

Starosta Wu-chanu přiznal, že čekal na to, až se k epidemii vyjádří místní vedení komunistické strany. V Číně je vše zorganizované tak, že vše má svého ředitele, ale nad nimi jsou představitelé komunistické strany. Ti přijímají zásadní rozhodnutí a intervenují v případě nějaké krize nebo problému. A trvalo jim padesát dní, jak to řeknou a jestli to vůbec řeknou. I čínská vláda si prostě uvědomuje, že se stala chyba.

Budou tedy padat hlavy? Bude epidemie stát některé vlivné lidi jejich funkce?

Budou se hledat obětní beránci. Fakt, že starosta Wu-chanu veřejně přiznal, že reakce přišla pozdě, naznačuje, že se režim bojí a že se teď jeho představitelé snaží vystupovat jako takzvaně normální lidé. A že se snaží krizi řešit.

Souhlasíte s názorem, že díky sociálním sítím je čínské vedení pod větším tlakem než například v době epidemie nemoci SARS před sedmnácti lety?

Stoprocentně. A to i přesto, že obsah internetu v Číně je velmi omezen a kontrolován. Práce milionů lidí spočívá v blokování a mazání obsahu. Nelze ale uhlídat úplně všechno, nelze umlčet a smazat úplně vše kritické. Číňané jsou dnes skutečně daleko lépe a objektivněji informováni než před sedmnácti nebo osmnácti lety.

Nákaza se rozšířila z jednoho tržiště ve Wu-chanu. Jde podle vás o systémovou chybu? Jakou vlastní zkušenost máte s takovými tržišti?

Jsou tam velké rozdíly. Trhy vypadají jinak v centrech velkých měst, jako jsou Peking a Šanghaj, a jinak v menších městech. Nejde jen o kvalitu masa a o druhy zvířat, která se tam prodávají. Ale také o základní hygienu. Ta je naprosto katastrofální, pro Evropana nepředstavitelná. Topí se v odpadcích, děti i dospělí lidé konají velkou i malou potřebu přímo na tržištích. Na otevřených místech. Viděl jsem to na vlastní oči.

Například v roce 2017 jsem byl s delegací českých a slovenských podnikatelů na trhu ve městě Čchang-ša v provincii Chu-nan. Ze zvědavosti jsme se šli podívat na místní malé tržiště a štítili se tam čehokoliv dotknout. Jenom jsme zírali. Ve městech, které mají řekněme dva až pět milionů obyvatel, je hygiena, kterou si skutečně u nás asi málokdo dokáže představit.