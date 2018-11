Tělo novináře Chášukdžího by mělo být co nejdříve vydáno rodině, naléhají USA

Novinář Džamál Chášukdží byl podle dosavadního vyšetřování zabit 2. října, když přišel na saúdskoarabský konzulát v Istanbulu v osobní záležitosti.

Washington/Istanbul - Tělo zavražděného saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího by mělo být co nejdříve nalezeno a předáno rodině, aby mohlo být pohřbeno. Řekl to ve čtvrtek zástupce ministerstva zahraničí USA, kde Chášukdží od loňska žil. Zabit byl podle dosavadního vyšetřování 2. října, když přišel na saúdskoarabský konzulát v Istanbulu v osobní záležitosti.

Turecký ministr spravedlnosti Abdulhamit Gül ve čtvrtek řekl, že Saúdská Arábie by měla objasnit, kde skončilo novinářovo tělo, a při vyšetřování by měla spolupracovat. Rijád odmítl požadavek Ankary vydat 18 lidí, kteří byli v Saúdské Arábii kvůli kauze zadrženi.

List The Washington Post s odvoláním na turecký zdroj napsal, že Chášukdžího tělo bylo zničeno v kyselině v objektu konzulátu nebo v blízké konzulově rezidenci.

Istanbulský prokurátor ve středu řekl, že novinář byl uškrcen hned, jak na konzulát vstoupit, tělo rozčtvrceno a zničeno. Saúdská Arábie, která původně novinářovu smrt popírala a později přiznala, tvrdí, že tělo bylo předáno tureckému spolupracovníkovi. Turecko marně žádá, aby Saúdští Arabové tohoto člověka identifikovali.

Zdroj washingtonského deníku sdělil, že biologický důkazní materiál nalezený na zahradě konzulátu svědčí o tom, že tělo bylo zničeno poblíž místa, kde byl zabit. "Chášukdžího tělo nebylo třeba pohřbít," citoval list svůj nejmenovaný zdroj.

Video: Záběry novináře Chášukdžího pár hodin před smrtí.