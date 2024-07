"Zrůdné." Putinův velvyslanec cynicky hájil Rusko po útoku na dětskou nemocnici

Ruský velvyslanec v OSN Vasilij Něbenzja prohlásil, že střela, která zasáhla dětskou nemocnici v Kyjevě, byla ukrajinská. Jeho argument, proč za to nemůže Rusko, vyburcoval k reakci velvyslance Ukrajiny Sergije Kyslycju.

Putinův velvyslanec v OSN: "Kdyby zasáhla nemocnici ruská střela, žádné dítě by nepřežilo". | Video: Reuters

Představitelé OSN a západních států na zasedání Rady bezpečnosti ostře kritizovali Rusko za pondělní údery proti Ukrajině, které si vyžádaly nejméně 40 životů. Jedna ze střel, podle Ukrajinců střela s plochou dráhou letu Ch-101, zasáhla dětskou nemocnici v Kyjevě. To potvrdila s "vysokou pravděpodobností" i mise OSN pro lidská práva.

Něbenzja v úterý ale zopakoval stanovisko Kremlu, podle něhož nemocnici zasáhla střela ukrajinské protivzdušné obrany, která selhala, konkrétně systém NASAMS norsko-americké výroby. Zprávy o útoku na nemocnici označil mimo jiné za snahu o vytvoření mediální senzace v průběhu summitu NATO.

"Pravděpodobně viděli mnoho analýz toho, co se stalo, na fotografiích a videích, z nichž jasně vyplývá, že se jednalo o střelu ukrajinské protivzdušné obrany. Tady se projevuje kouzlo slovní gymnastiky, kterou dnes předvádějí západní členové Rady bezpečnosti a snaží se jakýmikoliv prostředky chránit kyjevský režim," četl Něbenzja z připraveného textu.

Útok rovněž přirovnal k "provokaci z Buče" - ukrajinského města, které se stalo jedním z prvních symbolů krveprolití a násilí na civilistech spáchaného ruskými vojáky v prvních týdnech invaze, za něž však ruská armáda nepřijala odpovědnost navzdory četným důkazům.

Něbenzja také reagoval na svědectví ukrajinského kardiochirurga a anesteziologa Volodymyra Zhovnira, který popsal útok na zařízení, kde se děti léčí s rakovinou a dalšími těžkými nemocemi. "Rád bych se zeptal pana Zhovnira, jak on, když vyšel na ulici, usoudil, že nemocnice je předmětem ruského úderu? Kdo mu poskytl takovou informaci? Což jasně odporuje zdravému rozumu. Chápe, že kdyby šlo o ruský úder, nezbylo by z budovy nic a všechny děti a většina dospělých by byla zabita, nikoliv zraněna?" prohlásil Něbenzja.

Na jeho slova reagoval ukrajinský velvyslanec Sergij Kyslycja. Ten přítomným ukázal předběžnou analýzu, že šlo o řízenou střelu vzduch-země Ch-101, která je ve výzbroji ruské armády. "Jeho (Něbenzjovy) komentáře o možnosti úplného zničení, 'kdyby údajně udeřilo Rusko', jsou prostě zrůdné," řekl zástupce země, která se už dva a půl roku brání ruské agresi.

