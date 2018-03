Nesledujte jen Italy, stopa vrahů vede jinam. Kuciak se dotkl obří korupce v justici, tvrdí novinář

před 1 hodinou

Slovenský investigativní publicista Radovan Bránik v rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdí, že jeho kolegu Jána Kuciaka nezavraždila italská mafie. Podle něj se neopatrně dotkl masivní korupce na jednom z klíčových slovenských soudů a doplatil na to.

Praha/Bratislava - Od vraždy slovenského investigativního reportéra Jána Kuciaka a jeho partnerky uplynul už téměř týden. Slovenská média od té doby jako hlavní motiv skloňují články o napojení italské mafie na čerpání eurofondů na východě Slovenska. Právě tato kauza měla způsobit novinářovu smrt.

Podle slovenského publicisty Radovana Bránika ale Kuciakova vražda souvisí spíše se situací ve slovenské justici, s takzvanou justiční mafií. Tedy konkrétně s manipulací přidělování spisů na jednom z klíčových soudů na Slovensku.

"Vznikla tam kasta firem, která žije z nepochopitelných rozsudků. Malá část soudců je koupená. Vznikl kolem toho průmysl, který vygeneroval desítky rozsudků, a ty umožnily získat úzké skupině lidí závratný majetek. Vznikl stát ve státě," řekl Aktuálně.cz Bránik.

S čím byla podle vás spojená smrt Jána Kuciaka? A z jaké pozice to tvrdíte - spolupracovali jste, znali jste se?

V posledních letech jsem spolupracoval s několika investigativními novináři ve slovenských médiích, s lidmi v redakci Aktuality.sk asi nejčastěji a s nejlepšími výsledky. Koneckonců, spojují nás společné soudní žaloby a trestní stíhání za některé články a můj rozhovor právě pro tento web.

Minulý pátek jsme se z iniciativy šéfredaktora setkali kvůli věci, která zatím nebyla nikdy a nikde medializovaná, detaily jsme ale nestihli probrat. To už byl Kuciak několik desítek hodin po smrti. V pondělí nebo v úterý jsme se znovu měli sejít v širším kruhu a naplánovat další spolupráci. K tomu už ale z pochopitelných důvodů nedošlo.

Doteď nevím, jestli věci, o kterých jsem se Kuciakovi zmínil, dál komunikoval v redakci, nebo postupoval na vlastní pěst. Buď s někým nespolupracuji, nebo spoléhám na jeho úsudek. Vývoj událostí může nasvědčovat tomu, že zvolil tu druhou možnost.

Tvrdíte tedy, že za Kuciakovu smrt nemůže jeho pátrání po propojení italské a slovenské mafie, což zmiňuje novinář Tom Nicholson i řada dalších slovenských médií?

Skutečnosti, o kterých píše Nicholson, jsou s pravděpodobností hraničící s jistotou reálné. Mezi jednou z větví italské mafie a částí slovenských politiků a podnikatelů existovalo živé spojení. Prostřednictvím něj docházelo k ukusování eurofondového koláče a ziskům za hranicí zákona. Ano, i této věci se Kuciak věnoval, říkal mi to.

Jsem ale hluboce přesvědčený, že mezi kauzou italské mafie a Kuciakovou smrtí neexistuje spojení. Mimo jiné proto, že je tam několik logických děr. Kolegové z Aktuality.sk (Kuciakovy domovské redakce, pozn. red.) podléhají strachu, soucitu a emocím spojeným s vraždou a neuvědomují si, že přesně to bylo cílem pachatelů.

Řada slovenských novinářů se nechala vlákat do emoční pasti a teď v ní produkují jednu neověřenou teorii za druhou v kadenci, která podle kritérií solidní žurnalistiky neobstojí. Navíc si vyrovnávají dávné účty s neoblíbenými politiky. Jenže skutečně solidní investigativní práce se nesmí řídit pravidly, která diktují nájemní vrahové.

Podle vás tedy kauza italské mafie nebyla tak závažná, aby kvůli ní došlo k nájemné vraždě?

Konkrétně v případě italské mafie generoval celý ten mechanismus poměrně nízkou sumu peněz, které se dále dělily mezi velký počet firem a lidí, měli množství nákladů s korupcí a samotnou existencí systému, což celkový čistý výnos velmi ovlivňovalo.

Vědělo se o něm už skoro deset let. Desítky policistů a rozhodně víc než 20 novinářů mělo k dispozici spoustu materiálu, který s tím souvisel. Na jeden klik v Googlu jsou dostupné roky staré články více či méně popisující osoby a obsazení.

Představa, že kvůli této věci si někdo objedná drahou a logisticky náročnou vraždu novináře a zároveň jako bonus dopustí smrt svědka, je úplně scestná a nedává žádný smysl.

Pokud jako hlavního podezřelého zmiňujete mafii s vazbami na jeden z klíčových soudů na Slovensku, o čem konkrétně mluvíte?

Jde o manipulace s přidělováním spisů na jednom z klíčových soudů na Slovensku. Vznikla tam kasta firem, která žije z nepochopitelných rozsudků. Malá část soudců je koupená. Vznikl kolem toho průmysl, který vygeneroval desítky rozsudků, a ty umožnily získat úzké skupině lidí závratný majetek. Vznikl stát ve státě.

Jakého časového období se ta činnost týká?

Na tuto otázku nebudu teď konkrétně odpovídat. Nechci ohrozit životy svědků ani ovlivnit probíhající vyšetřování. Rád bych ale podotkl, že jakákoliv další vražda, únos nebo jiný násilný čin vůči komukoliv z lidí, kteří na tom pracují, nebo vůči jejich blízkým bude mít za následek okamžité zveřejnění materiálu, který celý případ vysvětlí.

Vzhledem ke sporné legálnosti získání důkazů jej kohorta advokátů bude moct u soudu vyloučit jako důkaz, ale jména a postavení osob, které z této odporné činnosti profitovaly, budou veřejně známé.

Zmiňujete firmy, osoby nebo subjekty, které díky manipulacím získávaly závratné sumy. Můžete dát nějaký příklad? Přiblížit rozsah těch částek a počet takových případů?

Ne, v této chvíli určitě ne.

Kdo ze slovenských politiků a osobností je podle vás podezřelý z napojení na tuto mafii? Jde o premiéra Fica, členy vládní strany Směr, špičky policie?

Myslím, že celá věc před lety v úplných začátcích budila u mnohých politiků dojem, že ji dokážou kontrolovat, a dokonce z ní bez následků profitovat. Dnes už si ale žije vlastním životem a i Fico s Kaliňákem se autenticky bojí.

Nechci to nazývat mafií, ta má pevnou strukturu a vazby. Toto je trochu jiný, specifický případ ad hoc spojenectví za účelem zisku. Přesahuje to moc politiků a stran, je to mimo jejich dosah a jde to i nad moc jednotlivých finančních skupin. Politici nesou svůj díl zodpovědnosti za to, že tomu nezabránili, dokud to ještě šlo.

Jak to, že celá taková kauza tak dlouho unikala pozornosti slovenských novinářů a veřejnosti?

To se musíte zeptat slovenských novinářů a veřejnosti. Měli to pod nosem celé roky.

Robert Fico na tlačovej konferencii ukazuje na milión eur na stole - odmenu za informácie vedúce k polapeniu vraha Jána Kuciaka. pic.twitter.com/8htWXHLxhN — Eva Mospanova (@EvaMospan) February 27, 2018

Jak se k případu dostal Ján Kuciak? Sledoval ho - úspěšně, neúspěšně - i někdo další?

Nechci udělat tu stejnou chybu jako Tom Nicholson a další. Jsem investigativní publicista, ne policejní vyšetřovatel, prokurátor či soudce. Mám podklady, logickou souslednost a vnitřní přesvědčení, že motivem vraždy bylo něco jiného, než co se veřejnosti nyní podsouvá.

Odmítám ale veřejně spekulovat a komplikovat už tak složité vyšetřování. Věřit v této chvíli policii, prokuratuře a justici je jedna ze dvou špatných možností. Ta méně špatná. Horší je nevěřit jim a pokoušet se bez týmové podpory a na vlastní pěst vést vyšetřování, které přesahuje moje možnosti. To může způsobit smrt blízkých a drahých, jak jsme se o tom právě přesvědčili.

Co ale vyprovokovalo někoho, že měl potřebu Kuciaka zastřelit i s partnerkou? Musel přece vědět, že taková bezprecedentní věc vzbudí na Slovensku i jinde obrovskou pozornost a všichni se začnou o případ jeho vraždy zajímat…

Odpověděl jste si už v otázce. Nebylo to osobní, Kuciak měl jednoduše smůlu, že byl z několika vytipovaných lidí obětí s nejmenším rizikem překažení a odhalení.

Vzbuzení obrovské pozornosti bylo cílem. A také pokusem donutit novinářskou obec podléhat emocím a stále víc znepřehledňovat situaci. Novináři dostali vzkaz, že hra skončila, a když nesklapnou, dopadnou špatně oni i jejich blízcí. Volba je teď na nich.

Zkuste se na to chvíli dívat optikou nájemného vraha vyšší kvality. Cíl je střelený do srdce a svědek do hlavy. Cíle se mají zamilovat do jiných témat a jejich blízcí si nemají nic pamatovat. Běžná mafie ctí aspoň nějaká pravidla, a protože ani pro ni nejsou vraždy běžné a není si v nich jistá, používá rány jistoty a vraždí beze svědků.

Obě zásady byly porušené. Jde o svéráznou formu komunikace někoho, kdo přesně ví, co dělá. Nedává ránu jistoty a neutíká. Počká, než se přesvědčí, že skutečně dokončil to, za co mu zaplatili. A pak pomalu odejde, bez jakéhokoliv vzbuzení podezření. V této chvíli jsou už pachatelé tisíce kilometrů daleko a šance spojit je s vraždou se blíží nule.

Podle některých teorií byl Ján Kuciak ve svém pátrání příliš rychlý a neopatrný, a proto zemřel. Můžete k tomu něco říct?

Odpověděl jste si už v otázce. Je mi to lidsky nesmírně líto, ale byl dospělý a rozhodl se postupovat způsobem, který se ukázal být nad jeho síly. Víc k tomu nemám co dodat.

Co teď bude s celým případem? Existuje šance, že ho zveřejní a rozkryje někdo jiný? Spolupracujete nějak?

Šance existuje. Materiál bude zveřejněný a věřím, že na jeho základě dojde k odsouzení lidí, kteří to celé realizovali. Jakýkoliv další násilný čin vůči blízkým konkrétních osob to zveřejnění ještě urychlí. Kdo potřebuje, ten tomuto vzkazu nepochybně rozumí.

VIDEO: Místo nájemné vraždy Jána Kuciaka.