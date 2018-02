Kdo zavraždil slovenského novináře Jána Kuciaka? Stopy vedou ke dvěma mafiím: soudní nebo italské

před 3 hodinami

Slovenský deník Sme zveřejnil reportáž, na které pracoval zavražděný novinář Ján Kuciak. Týká se italských podnikatelů kolem Márie Troškové, poradkyně premiéra Roberta Fica. Ve hře jsou ale i další verze.

Bratislava - Vrazi slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové byli profesionálové.

V den vraždy se vyhnuli všem bezpečnostním kamerám na příjezdových cestách k reportérovu domu ve vesnici Velká Mača, vše měli dokonale připravené. Podle slovenské policie je motivem vraždy práce novináře Jána Kuciaka. Tedy investigativní reportáže, na kterých pracoval.

Už v pondělí přišel reportér Tom Nicholson v rozhovoru pro Denník N s teorií, že Ján Kuciak pátral po napojení italské mafie na čerpání eurofondů na východě Slovenska. Podle Nicholsona je to kauza, kvůli které novinář zemřel.

Podle zdrojů Aktuálně.cz ale může Kuciakova smrt souviset spíše se situací ve slovenské justici, s takzvanou justiční mafií. "Na Slovensku se roky manipuluje s náhodným přidělováním spisů na jednom z klíčových soudů. Vznikla tak kasta firem, která žije z nepochopitelných rozsudků. Malá část soudců je koupená. Vznikl kolem toho průmysl, který vygeneroval desítky rozsudků, a ty umožnily získat úzké skupině lidí závratný majetek. Vznikl stát ve státě," řekl Aktuálně.cz slovenský novinář, který s ohledem na vlastní bezpečnost a také ochranu dalších svědků chce zůstat v anonymitě.

Italská linka není jediná

Deník Sme v úterý publikoval článek, který obsahoval zjištění Kuciaka z posledních dní před jeho smrtí. Uvádí, že na Máriu Troškovou, poradkyni premiéra a předsedy vládnoucí strany Směr Roberta Fica, jsou napojení italští podnikatelé. A jejich služeb využívala italská mafie ’Ndrangheta.

Vražda novináře připomněla na Slovensku 90. léta minulého století a období vlády premiéra Vladimíra Mečiara. Tehdy novináři čelili zastrašování i fyzickým útokům, reportérovi vlivného deníku Sme někdo zapálil auto. Bylo to také období, ve kterém v roce 1996 zahynul po výbuchu svého automobilu policista Robert Remiáš, který pomáhal svědkovi únosu prezidenta Michala Kováče mladšího k útěku do zahraničí.

Podle novináře Eugena Kordy praktiky takzvaného mečiarismu ze Slovenska nikdy úplně nezmizely, jen nebyly tolik vidět.

"Voliči, sponzoři a mecenáši strany Směr, to jsou bývalí voliči Vladimíra Mečiara. (Slovenský premiér Robert) Fico je mediálně velmi zdatný, takže těžko říci, zda ho události kolem smrti novináře Kuciaka připraví o voliče. Uvidíme, zda bude nějaký tlak veřejnosti. To je jediné, čeho se Fico bojí. Tlaku veřejnosti. Když nepřijde, budou policisté vyšetřovat vraždu do bezvědomí a čekat na volby," tvrdí Korda.

Komplikace pro Fica

Podle něj ale může případ premiéru Ficovi zkomplikovat další kariéru. "Fico chce ukončit svoji kariéru jako předseda Ústavního soudu, to vím na sto procent. Jediným, kdo ho může předsedou jmenovat, a ty volby budou na podzim, je prezident Andrej Kiska. Už se s ním o tom bavil. Tato událost mu ale může zlomit krk. Skutečně si nedovedu představit, že by Kiska po takových problémech jmenoval Fica předsedou Ústavního soudu," uvádí známý slovenský novinář.

Novinář, který si zatím přeje zůstat v anonymitě, k Ficově úloze ve zmanipulovaných soudních rozsudcích říká: "Fico a Robert Kaliňák (ministr vnitra za stranu Směr - pozn. red.) byli v začátcích svědky těchto manipulací a profitovali z nich. Ale časem se jim to vymklo z kontroly a dnes už si tento systém žije vlastním životem. Tam už ani jeden z nich nejsou páni, do toho se i oni dva bojí jít," tvrdí novinář s tím, že své zdroje a konkrétnější informace musí zatím s ohledem na bezpečnost tajit.

