Německý tisk přirovnává volby v USA k Bělorusku, mluví o noční můře Američanů

Noční můra mnohých Američanů, že po měsíci nejistoty a vzájemného obviňování rozhodne o příštím prezidentovi Spojených států soud, se může stát skutečností, napsal magazín Der Spiegel. Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) se nad povolebním děním podivuje a pokládá si otázku, zda se to děje skutečně v Americe a ne v Bělorusku. Chování Trumpa pak FAZ přirovnal k politickým záchvatům zuřivosti.

Der Spiegel se v komentářích obává, že volby nerozhodnou voliči, ale soudy. "Existují dva důvody, proč tento zlý sen nemusí být fantazií. Zaprvé, při volbách v roce 2000 tomu tak bylo," napsal o prezidentských volbách, kdy republikán George Bush mladší podle tehdejšího verdiktu nejvyššího soudu USA porazil demokrata Ala Gorea. "Za druhé, právníci se již kvůli těsnému výsledku na tento scénář připravují," dodal magazín.

Der Spiegel poznamenal, že demokraté již začali vyzývat ke sponzorským darům pro financování soudních procesů. Učinili tak poté, co se krátce po uzavření volebních místností začaly obě kampaně obviňovat z podvodů a co se objevily požadavky na opětovné přepočítání již sečtených hlasů. Trump se již také obrátil na soudy, aby se pokusil v některých amerických státech sčítání zastavit.

"Děje se tohle divadlo skutečně v Americe, ve vlasti moderní demokracie?" táže se FAZ. "Nebo je to v Bělorusku," dodává. Podle deníku Trump podryl svým zběsilým politickým řáděním nejen důvěru v demokratické procesy v Americe. "Ještě více zneklidňující je to, že si stále ještě polovina Američanů myslí, že takový člověk by měl být jejich prezidentem. Ještě před čtyřmi lety by se dalo tvrdit, co teď není možné, a to že nevědí, co dělají," poznamenal FAZ.

Rychlé oznámení vítěze nečeká ani list Handelsblatt, podle kterého se opět ukázalo, jak málo Evropané Spojeným státům rozumí. "Jedno je jisté. Trump není žádnou náhodou historie. Svět se na to musí připravit," uvedl Handelsblatt. Ten dodal, že ještě bude trvat dny či dokonce týdny, než bude jméno příštího amerického prezidenta známo.

