Trump hrozí Nejvyšším soudem. Jen nátlak, sčítání výsledků nezastaví, říká expert

Americký prezident Donald Trump zatím nenaznačil, že by uznal případné vítězství svého soupeře Joea Bidena a pogratuloval mu. Naopak: uvedl, že se obrátí na Nejvyšší soud, aby posoudil zákonnost sčítání korespondenčních hlasů. Právě ty hrály v neprospěch Trumpa v klíčových amerických státech Wisconsin a Michigan, ve kterých již podle odhadů zvítězil Biden.

Stížnost k Nejvyššímu soudu může být jeho poslední možností, jak zvrátit výsledek voleb, ve kterých se zvyšují Bidenovy šance. V posledních měsících Trump kritizoval korespondenční hlasování, zavedené kvůli pandemii koronaviru.

V úterý se v jednu chvíli prohlásil vítězem. "Co se mě týče, tak jsme vyhráli," prohlásil současný prezident.

Americká média a političtí analytici uvádějí, že mezi hlasy poštou výrazně převládají ty pro Bidena. Republikánští voliči nepřikládají koronaviru takový význam a ve větším počtu šli hlasovat "klasicky", tedy přímo do volební místnosti.

Demokratická strana Joea Bidena ale už varovala, že nepřipustí, aby Trump soudní cestou zastavil sčítání korespondenčních hlasů nebo zajistil jejich zneplatnění. "Pokud prezident splní svou výhrůžku, že se bude soudit ve snaze zabránit řádnému spočítání hlasů, máme v pohotovosti právní týmy připravené zakročit," uvedla šéfka Bidenovy kampaně Jen O'Malleyová.

Experti: Politický nátlak Trumpa

Právníci, které oslovila americká média, případnému Trumpovu protestu nedávají velké šance na úspěch.

"Nikdy neexistoval žádný podklad pro tvrzení, že by včas doručený lístek nemohl být započítán, nejsou-li komisaři schopni sčítání dokončit o volební noci," komentoval pro server Slate celou záležitost odborník na volební právo Richard Hasen.

Další expert a profesor z Ohijské státní univerzity Edward Foley zase uvedl: "Platné hlasy budou započítány. Nejvyšší soud přijde na řadu pouze tehdy, objeví-li se hlasy s diskutabilní platností, které by byly rozhodující, což však nemusí nastat."

Podobně to vidí i český znalec americké politiky Tomáš Klvaňa. "Přijde mi to od Trumpa jako takový politický nátlak. Nedokážu si představit, že by soud nějak mohl v této fázi zastavit sčítání výsledků. Může nařídit přepočítání výsledků. To mohou udělat jak soudy v jednotlivých státech, tak Nejvyšší soud. Tam se pak mohou řešit spory o to, který hlas je nebo není platný, což zřejmě v několika státech nastane," řekl pro Aktuálně.cz politolog.

Nejvyšší soud řešil i volby v roce 2000

Republikáni ve státě Pensylvánie už požádali soud o to, aby zastavil sčítání korespondenčních hlasů v okrsku Montgomery County, protože se při sčítání údajně objevily problémy s ověřováním totožnosti voličů. Ve středu bude žádost projednávat soud ve Filadelfii.

Stížnost na výsledek voleb naposledy vznesl před dvaceti lety tým demokratického kandidáta Ala Gorea. Ten prohrál na Floridě s Georgem W. Bushem v listopadu 2000 jen o několik stovek hlasů.

Goreovi právníci se domohli toho, že Nejvyšší soud Floridy nařídil přepočítání hlasů ve třech obvodech. Bushovi právníci to zase napadli s tvrzením, že floridský soud překračuje své pravomoci. Nejvyšší soud USA jim pak dal za pravdu, takže se žádné přepočítávání nekonalo a Bush se stal vítězem voleb.

