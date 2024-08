"Pšššt." Na to video by Ukrajinci nejradši zapomněli. Kursk připomněl velkou chybu

Tempo, jakým Ukrajina postoupila hluboko do ruského území, dokazuje, že se Ukrajina poučila ze svých předchozích chyb. Kyjev se při útoku na Kurskou oblast opřel o klíčový faktor: samotný moment překvapení.

Ukrajinci vyzývají k mlčení ohledně protiofenzivy. Spot se pak objevil v televizi na Krymu. | Video: Associated Press, Telegram/DPSU

Kyjev tvrdí, že za několik dní získal kontrolu nad územím asi o tisíci kilometrech čtverečních, což je téměř stejný rozsah jako území Ukrajiny, kterého se Kreml od invaze v roce 2022 doposud zmocnil.

Analýza deníku New York Times vysvětluje, jakou taktiku při přeshraničním útoku Ukrajina zvolila. Ukrajinská armáda ve spolupráci s odborníky podle listu studovala úspěšné kampaně v moderní historii a zjistila, že vítězná strana před útokem často veřejně nevypouštěla žádné informace. Tuto doktrínu Ukrajinci přenesli i na vojáky na frontě.

Zástupce velitele jedné z ukrajinských brigád, kterého New York Times identifikovaly jako podplukovníka Artema, uvedl, že většina vyšších důstojníků dostala oznámení o chystané ofenzivě pouze tři dny předem s tím, že vojáci na nevelitelských pozicích byli informováni pouhý den předem.

Podle analýzy se také Ukrajina snažila maskovat koncentraci svých sil podél hranic tím, že je rozprostřela v domech po různých vesnicích a předstírala, že vojáci provádí cvičení. Podle amerického deníku je nejpozoruhodnější to, že i samotní nejvyšší ukrajinští představitelé o ofenzivě mlčeli. Dokonce i několik dní poté, co se objevily zprávy o jednotkách postupujících do hloubi Ruska.

Rusko původně oznámilo, že Ukrajina vyslala asi čtyřicet obrněných vozidel a tisíc vojáků, ačkoliv zprávy z terénu naznačovaly, že invazní síly jsou mnohem větší. Ukrajina mezitím zveřejnila jen střípky o svých operacích v Kursku, a to i o svých ziscích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přiznal útok až pět dní po vpádu.

Nynější strategie Kyjeva kontrastuje s přípravou jeho neúspěšné protiofenzivy loni v létě, kdy ukrajinské síly narazily na ruskou obranu na jihu a podařilo se jim získat zpět pouze asi 518 čtverečních kilometrů území. Ukrajina tehdy odvážně prohlásila, že jejím hlavním cílem je odříznout východní frontu Ruska od jeho zásobovacích linií přes Krym.

Před útokem dokonce zveřejnila "upoutávku" na svůj protiútok, v níž lidem, možná s ironickým záměrem, sdělila, že svůj útok udržuje v tajnosti. Kyjevu trval útok od jeho oznámení tak dlouho, že se začalo mluvit o tom, že je celá protiofenziva jen lest. Nakonec k jejímu spuštění došlo, úspěšná ale, jak již víme, nebyla.

Zelenskyj jako důvod fiaska uvedl, že se Ruskové pravděpodobně o jejich plánech dozvěděli předem. "Rusové věděli, kam se chystáme zaútočit. Jak to věděli? Jak se k těmto informacím dostali? To vám nemohu říct. To ukáže až čas," řekl tehdy novinářům.

Tentokrát je ale jisté, že Ukrajina záměrně držela ofenzivu pod pokličkou. Až do té míry, že musela narychlo evakuovat vlastní pohraniční vesnice, když Rusko odpovědělo údery.

