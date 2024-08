"Kdyby pohled vraždil, Gerasimov už není mezi námi." Putin bude hledat obětní beránky

Samotné Ukrajince šokovala rychlost a snadnost, s jakou pronikli do ruské Kurské oblasti a část jí obsadili. Někteří vojáci vypovídají, že překročili hranici minulé úterý odpoledne a zastihli Rusy, jak popíjeli a jedli. Zbraně neměli u sebe a vůbec nechápali, co se děje.

Zatímco ruská státní média se snaží bagatelizovat rozsah ukrajinské přeshraniční ofenzivy, na sociální síti Telegram se mnozí Rusové podivují a rozčilují, jak se něco takového mohlo stát.

Ruský exilový server Verstka hovořil s několika ruskými vojáky z Kurské oblasti, kteří uvedli, že se dlouho hovořilo o možném ukrajinském útoku, ale ne konkrétně. Když Ukrajinci udeřili, neměli prý zbraně. Ty měli jenom důstojníci. "Byl to naprostý chaos, nedostávali jsme žádné rozkazy. Pak jeden velitel řekl, ať ustoupíme. Ukrajinci nás ostřelovali, tak jsme se schovali v lese," vypověděl voják.

Odpovědnost za ostrahu hranic má tajná služba FSB, pod kterou spadají pohraniční jednotky. U hranic jsou rozmístění také příslušníci Národní gardy Ruské federace, kteří jsou podřízení přímo prezidentovi Vladimiru Putinovi a nespadají pod ruskou armádu.

Ruští váleční blogeři na Telegramu tvrdí, že náčelník generálního štábu ruské armády Valerij Gerasimov věděl o možném ukrajinském útoku, ale zřejmě hrozbu nepovažoval za reálnou.

"Někdo špatně vyhodnotil informace, ale je otázka, zda zrovna Gerasimov. Ten s hranicemi nemá co do činění. Pokud nějaké zprávy měl, pak by je nejspíš předal vedení FSB, tedy jejímu šéfovi Alexandru Bortnikovovi," řekl Aktuálně.cz redaktor Českého rozhlasu a znalec Ruska Ondřej Soukup.

Gerasimov se stále drží

Ruská armáda s ukrajinskými vojáky v Kurské oblasti stále svádí boje a nebyla je schopná vytlačit za hranice. "Těžko říci, zda se pod Gerasimovem kýve křeslo. Sledoval jsem, jak se na něj Putin díval v televizních záběrech a kdyby pohled vraždil, Gerasimov už není mezi námi. Ale Putin nikdy nedělá personální změny pod tlakem událostí. Je možné, že třeba několik měsíců počká a pak ho odvolá," míní Soukup.

Gerasimov je náčelníkem generálního štábu už od roku 2012. Ve funkci přežil neúspěšný útok na Kyjev na jaře 2022 i pozdější ruský ústup z Charkovské a Chersonské oblasti. Ministra obrany Sergeje Šojgua přitom Putin letos v květnu přesunul na spíše ceremoniální post tajemníka Bezpečnostní Rady Ruské federace, v křesle ho nahradil ekonom Andrej Bělousov. Kreml od začátku války odvolal řadu velitelů v pozemních silách i námořnictvu, ale Gerasimov se stále drží.

Putin v pondělí vyzval k co nejrychlejšímu vytlačení Ukrajinců z Kurské oblasti, ale zatím se žádná velká protiofenziva nekoná. "I na ruském Telegramu se lidé diví, kde je sakra ruská armáda, proč se nic neděje, kde jsou posily," vysvětlil Soukup.

Putin utnul gubernátora

V úterý večer ukrajinské síly stále ovládaly přes tisíc kilometrů čtverečních Kurské oblasti a postoupily až třicet kilometrů do ruského vnitrozemí. Úřady raději evakuovaly 200 tisíc ruských civilistů, tedy zhruba pětinu obyvatel tohoto regionu.

0:28 Putin mluvil s gubernátorem Alexejem Smirnovem o situaci v Kurské oblasti | Video: X/Andrej Geraschenko

Na pondělní schůzce s představiteli armády, bezpečnostních složek a oblastí ležících u hranic s Ukrajinou Putin veřejně kritizoval gubernátora Kurské oblasti Alexeje Smirnova za to, že se vyjadřoval k vojenským a obranným otázkám, přestože to není v jeho kompetenci. "Poslouchejte," skočil mu do řeči. "O rozsahu operace nás bude informovat armáda. Mluvte o socio-ekonomické situaci a o tom, jak se daří pomáhat lidem," utnul ruský vládce gubernátora.

Server Verstka s odkazem na své zdroje v ministerstvu obrany napsal, že Kreml zakázal ruským senátorům a poslancům parlamentu jakákoliv veřejná vyjádření k situaci u Kursku. Zřejmě jde o reakci na slova poslance Státní dumy (dolní komory parlamentu) a veterána z čečenské války Andreje Guruljova, který v televizi obvinil všechny ozbrojené složky ze selhání a dodal, že bude velmi těžké Ukrajince z Kurské oblasti vypudit.

Telegramový účet nazvaný Vanik Nikolajev, která má skoro 2,5 milionu sledujících a v minulosti publikoval realistické a věrohodné informace, v pondělí večer psal o soustředění zhruba deseti tisíc ruských vojáků na silnici u Martynovky, která leží na severovýchod od Ukrajinci obsazeného města Sudža. V konvoji je údajně mnoho operátorů dronů a dělostřelectvo.

Video: Ukrajinský útok Rusy nezastavil. Nevíme, zda to byl dobrý nápad, míní analytik (12. 8. 2024)