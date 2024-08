"Rusové chtějí udělat něco obrovského." Ponížený Putin vzbuzuje obavy Ukrajinců

Ukrajina se připravuje na obrovskou pomstu za to, že její vojáci pronikli hlouběji na ruské území v pohraniční Kurské oblasti. "Tvrdá odpověď na sebe nenechá dlouho čekat," prohlásila k tomu mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Touto odvetou nebudou jen čtyři rakety, uvedl zdroj listu The Times of London.

1:13 Ukrajinští vojáci se natáčejí v dobytých ruských městech a mění vlajky. | Video: Reuters