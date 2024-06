Šílené množství DNA, řekli vědci. Největší genom patří kapradině z Nové Kaledonie

Vzácná kapradina se zapsala do Guinnessovy knihy rekordů, protože má více DNA než jakýkoli jiný živý organismus. Genetický materiál neboli genom této drobné rostliny by po rozbalení dosahoval délky asi 100 metrů, čímž by překonal i londýnskou věž přezdívanou Big Ben, napsal server BBC News.

Podle vědců je to "šílené" množství DNA na drobnou rostlinu, kolem které by většina lidí prošla bez povšimnutí. "Je to největší genom, který byl kdy objeven ze všech organismů žijících na této planetě," řekl BBC News doktor Ilia Leitch z Královské botanické zahrady v Kew. Genom je kompletní soubor instrukcí DNA v buňce, který obsahuje všechny informace potřebné pro vývoj a růst živého organismu. Mnoho rostlin má velké genomy a vědci chtějí zjistit proč. Doufají, že se jim podaří pochopit, jak to ovlivňuje jejich funkci - a mohlo by to mít vliv na riziko vyhynutí. Kapradina známá jako Tmesipteris oblanceolata patří do prastaré skupiny rostlin, které se vyvinuly dávno předtím, než na Zemi vstoupili dinosauři. | Foto: Reuters Kapradina známá jako Tmesipteris oblanceolata patří do prastaré skupiny rostlin, které se vyvinuly dávno předtím, než na Zemi vstoupili dinosauři. Vyskytuje se pouze na Nové Kaledonii v Tichém oceánu a na několika sousedních ostrovech, kde roste na kmenech a větvích stromů deštného pralesa. Ve studii zveřejněné v odborném časopise iScience mezinárodní vědci získali genetický materiál z exemplářů nasbíraných na Nové Kaledonii. Měřili, kolik barviva se váže na DNA - čím více barviva, tím větší genom. Bylo zjištěno, že kapradina má rekordně velký genom o velikosti 160 miliard párů bází DNA, který by se po rozbalení táhl asi 100 metrů. Pro srovnání, lidský genom obsahuje asi tři miliardy párů bází a natáhl by se asi na dva metry. Výzkumníci Oriane Hidalgová a Jaume Pellicer při průzkumu ostrova Grande Terre (největší ostrov Nové Kaledonie). | Foto: Reuters Kapradina je nyní držitelem tří Guinnessových rekordů, a to za největší genom, největší genom rostliny a největší genom kapradiny. "Pomyšlení, že tato nevinně vypadající kapradina se může pochlubit 50krát větším množstvím DNA než člověk, je pokořující připomínkou toho, že o rostlinné říši toho stále ještě tolik nevíme a že držitelé rekordů nejsou vždy ti nejnápadnější navenek," řekl Adam Millward z Guinnessovy knihy. Rostliny a živočichové obsahují většinu své DNA navinutou uvnitř jádra každé buňky. Tento genetický materiál neboli genom poskytuje veškeré informace, které organismus potřebuje ke svému fungování, uložené v dlouhých vláknech DNA zvaných chromozomy. Velikost genomu se značně liší. V živočišné říši mají největší genomy některé druhy dvojdyšných ryb a mloci, jejichž genomy mají přibližně 120 miliard párů bází. Ne všechny rostliny mají velké genomy. Dub má relativně malý genom - kdybyste natáhli veškerou DNA z jediné buňky dubu, dosáhla by 66 centimetrů.