Ruský moderátor v pasti. Absurdní vyjádření o Chersonu je hitem sociálních sítí

Ruský moderátor Andrej Norkin ve vysílání tamní televize NTV včera jízlivě narážel na to, jak v Rusku není možné beztrestně vyjádřit svůj názor. Satiricky komentoval to, jak by podpoření, ale i odmítnutí stažení ruských vojsk z Chersonu bylo podle tamních zákonů vykládáno jako trestný čin. "Nechci jít do vězení. Tak vám radši nic neřeknu," uvedl posměšně Norkin.

1:07 "Nechci jít do vězení. Tak vám radši nic neřeknu," uvedl posměšně moderátor Andrej Norkin. | Video: NTV

Známý moderátor hned na začátku včerejšího vydání diskusního pořadu Mjesto vstreči (v překladu Místo setkání) divákům vysvětlil, proč nebude současné kroky ruské armády vůbec komentovat. "Pokud řeknu, že ministr obrany jedná správně, když armáda opustí Cherson, pak veřejně vyzývám k porušení územní celistvosti Ruska," podotkl Norkin. "A za to je několik let vězení," dodal. Pokračoval tím, jak i v opačném případě, pokud by nyní veřejně prohlásil, že ruská armáda stažením vojsk z Chersonu chybovala, by ho podle trestního zákoníku neminul tvrdý trest. "Tím bych veřejně diskreditoval ozbrojené síly, což je také článek 280, ale část 3, a to s přibližně stejným trestem odnětí svobody," zdůraznil Norkin. Poté jen s jízlivým úsměvem dodal, že on sám do vězení nechce, a proto bude dál pokračovat v programu. "Teď se podíváme na reportáž a pak předám slovo našim milým expertům," zněla moderátorova další slova, po kterých se hosté ve studiu začali smát. Na Norkinovo vyjádření upozornil na sociální síti Twitter novinář BBC Francis Scarr, který ruské zpravodajství dlouhodobě sleduje. Sestřih se poté virálně rozšířil po sociálních sítích, kde získal již stovky tisíc zhlédnutí. Mnozí uživatelé moderátorova slova zesměšňují a vtipkují, zda ho nyní náhodou nečeká trest jen za to, jakým způsobem ruské zákony ve vysílání komentoval. Ústup ruských vojsk z pravého břehu Dněpru v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny ve středu nařídil tamní ministr obrany Sergej Šojgu. Podle ukrajinského ministra obrany potrvá nejméně týden, než Rusové své jednotky z Chersonu stáhnou. Zatím ale město neopouštějí, uvádějí ukrajinské úřady.