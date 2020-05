NATO chystá vojenský plán. Bojí se dalšího strmého nárůstu nakažených už na podzim

V příštích dvou letech by měla armáda na zahraniční mise vyslat méně vojáků než nyní, souhlasila s tím v pondělí vláda. Na Twitteru o tom informoval ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Nejvíce jich bude podle návrhu, který musí ještě posoudit parlament, opět působit v Afghánistánu, Mali, Pobaltí či Iráku. Aktuální mandát trvá do konce roku. V roce 2021 by mohlo být do misí vysláno až 851 vojáků, o rok později téměř o 100 více. Nyní může mít armáda v zahraničních misích až 1096 vojáků, reálně jich je nasazeno méně. V plánovaných počtech není započítáno nasazení až šesti desítek příslušníků speciálních sil v Mali, o kterém bude parlament rozhodovat zvlášť.