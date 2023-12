Jemenci útočí na lodě u Brány nářků. Začíná námořní operace Američanů

Rudé moře není pro nákladní lodě v těchto týdnech bezpečné. Jemenští povstalci Húsiové tam útočí na všechna plavidla v reakci na izraelské bombardování Pásma Gazy. Někteří přepravci už kvůli tomu svůj náklad přes Rudé moře a Suezský průplav neposílají.

Húsiům, kteří ovládají severozápad Jemenu, se podařilo narušit jednu z důležitých a největších tepen mezinárodního obchodu. Například tankery převážely Rudým mořem denně devět milionů barelů ropy, což je desetina světové spotřeby. Suezským průplavem mezi Rudým a Středozemním mořem proplouvá zhruba dvanáct procent veškerého světového obchodu.

Americký ministr obrany Lloyd Austin kvůli nynějším událostem v pondělí oznámil vznik mezinárodní koalice, která vyšle vojenská plavidla do kritické oblasti a pokusí se zabránit útokům, podobně jako před několika lety omezila řádění pirátů u břehů Somálska. Tehdy se množily únosy lodí somálskými piráty.

Operace nazvanou Strážce prosperity se kromě Američanů zúčastní námořní síly Francie, Itálie, Norska, Nizozemska, Španělska, Kanady a dalších zemí. Húsiové tvrdí, že námořní dopravu narušovat nepřestanou.

"Jemenské vody jsou bezpečné pro všechny lodě kromě izraelských nebo těch, které plují do Izraele," prohlásil mluvčí Húsiů Muhammad Abdal Salám. Húsiové například tvrdí, že zaútočili na norskou loď Strinda, protože vezla ropu do židovského státu. Ve skutečnosti ale plula s nákladem kuchyňského oleje z Malajsie do Itálie. Minulý týden ostřelovali ropný tanker Ardmore Encounter plující pod vlajkou Marshallových ostrovů, který vezl letecké palivo.

Húsiové patří spolu s hnutími Hamás nebo Hizballáh do koalice, za kterou na Blízkém východě stojí Írán. Ten jemenským rebelům posílá na lodích zbraně a finančně je podporuje v občanské válce, kterou vedou proti jemenským silám podporovaným Saúdskou Arábií.

Húsiové obývají hlavně hornatý sever země a roky si stěžovali, že vláda v hlavním městě nefinancuje na jejich území žádné projekty. Stížnosti přerostly v povstání, které se v roce 2004 rozhodl tehdejší prezident Alí Abdalláh Sálih potlačit vysláním vojska. Povstalce tvořili hlavně muži z kmene Húsí, odtud název Húsiové. Dobyli metropoli Saná a velkou část severozápadního Jemenu.

Americká vláda považuje Húsie za spojence Íránu a útoky na lodě v Rudém moři se odehrávají podle ministra Austina v koordinaci s Íránem. Útoky míří proti Izraeli, který v reakci na říjnový útok teroristů Hamásu spustil letecké bombardování a pozemní invazi do palestinského Pásma Gazy.

Lodě vplouvají do Rudého moře úžinou Báb al-Mandáb, česky Brána nářků. Mezi Afrikou a Arabským poloostrovem je široká jen 26 kilometrů a plavidla tam jsou snadným terčem dronů Húsiů nebo jejich komand na člunech.

"Jde o největší hrozbu pro globální námořní dopravu za několik desetiletí," soudí americký deník The Wall Street Journal. Húsiové s útoky začaly 9. listopadu. Jejich ozbrojenci pronikli na palubu lodi Galaxy Leader a donutili posádku zakotvit v jemenském přístavu Hudajdá, který kontrolují. V prosinci jemenští rebelové začali plavidla ostřelovat raketami a z dronů.

Před lety musely mezinárodní síly podobně zasáhnout proti somálským pirátům, jejichž motivy ala byly čistě finanční. Za unesená plavidla požadovaly výkupné. Nejvíce aktivní byli v roce 2011, kdy přepadli rekordních 212 lodí a na výkupném inkasovali přibližně osmnáct miliard dolarů (podle nynějšího kurzu asi 400 miliard korun). Mezinárodní akce v následujících letech somálské útoky výrazně omezila.

