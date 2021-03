Nakazili se i vyléčení. Vyšla podrobná analýza mutace, která se šíří v Brazílii

Mutace koronaviru odhalená na konci loňského roku v Brazílii zaplavila tamní město Manaus i kvůli vyšší nakažlivosti a také kvůli schopnosti nakazit lidi, kteří už covid-19 prodělali. Vyplývá to z nové studie britských a brazilských vědců, která podle médií nabízí první podrobnou analýzu chování tzv. brazilské varianty viru SARS-CoV-2.

Poprvé byla identifikována ve druhé polovině prosince a od té doby se z Manausu rozšířila do dalších částí Brazílie a do více než 20 zemí včetně Británie a Spojených států. Podle deníku The New York Times (NYT) její zkoumání postupovalo pomaleji než v případě "britské" a "jihoafrické" mutace a odborná veřejnost tak neměla příliš jasno v tom, jak velké obavy jsou na místě.

Nová britsko-brazilská studie, která ještě nebyla otištěna odbornou publikací, vychází ze zkušeností v Manausu. Vědci na základě tamního vývoje usuzují, že P.1 by se mohla šířit 1,4 až 2,2krát snadněji než podoby SARS-CoV-2, které se v amazonském městě objevily předtím. Také pozorovali velký počet nakažených, kteří už dříve covid-19 přestáli, přičemž pravděpodobnost tzv. reinfekce odhadli na 25 až 60 procent.

Experti ale zdůrazňují, že tyto modely nemusí být přenosné do jiných podmínek. "Zjištění se vztahují na Manaus, ale nevím, jestli mají váhu pro jiná místa," řekl virolog z Královské univerzity v Londýně Nuno Faira, který je jedním z autorů nového výzkumu. Podle profesorky Sharon Peacockové, která řídí britské centrum pro monitoring mutací koronaviru, se teprve ukáže, co ze zjištění vyplývá pro Británii.

Podle NYT se nově objevily ještě další dvě studie, které odhalují pozadí "raketového vzestupu" varianty P.1 ve více než dvoumilionovém hlavním městě brazilského státu Amazonas. S největší pravděpodobností se tam prý začala výrazněji šířit v listopadu. Laboratorní experimenty zase naznačují, že nový kmen by mohl oslabit účinek čínské vakcíny proti covidu-19, kterou se v Brazílii očkuje.

"Je na místě mít se před P.1 na pozoru a tato data nám ukazují proč," komentoval nové studie epidemiolog z Harvardovy univerzity William Hanage.

V Británii nyní ve snaze zabránit rozšíření mutace probíhá rozsáhlé vyšetřování s cílem identifikovat jednu z nakažených osob, informoval dnes ministr zdravotnictví Matt Hancock. Variantu P.1 testy v zemi odhalily celkem u šesti lidí, přičemž v jednom případě ji laboratoř detekovala ve vzorku z domácí testovací soupravy, u níž nebyl řádně vyplněný registrační formulář. Neznámý nakažený měl pozitivní test před více než dvěma týdny, píše agentura Reuters.

"Naše pátrání se zúžilo z celé země na 379 domácností na jihovýchodě Anglie a kontaktujeme každou z nich," řekl v parlamentu Hancock. Vzniklá situace je podle něj velmi nepravděpodobná, protože kontaktní informace chybí pouze u 0,1 procenta testů.

Kromě Británie potvrdily výskyt brazilské mutace SARS-CoV-2 i další evropské země včetně Německa, Francie a Itálie, která hlásí dokonce desítky případů.

