Ve slovenské vládě to vře. Radikální Šimkovičová naštvala kolegy, Fico reagoval rázně

Ve slovenské vládě Roberta Fica vyplouvají poprvé od loňských voleb na veřejnost vážné spory. Premiér se rozloučil se svým poradcem pro politické záležitosti Eduardem Chmelárem, koaliční strana Hlas zase dává najevo nevoli nad některými kroky ministryně kultury Martiny Šimkovičové ze Slovenské národní strany.

Chmelár je výrazně levicový politik, novinář a rektor Akademie médií, soukromé vysoké školy zaměřené na marketing a komunikaci. V minulosti šéfoval straně Socialisti.sk, dlouhodobě kritizuje Spojené státy, NATO nebo dodávky zbraní Ukrajině.

Ficova poradce dopálil incident z neděle 18. srpna. Státní tajemník slovenského ministerstva životního prostředí Štefan Kuffa ze Slovenské národní strany přerušil představení košického divadla s tím, že je perverzní a v hledišti jsou děti, které by ho neměly vidět.

Kuffy se následně zastala ministryně kultury Šimkovičová. "Děti a mladí by měli být chráněni před nevhodným obsahem a před neustálým tlakem liberálně-progresivistické propagandy," uvedla. Kuffa je člověk, který loni zcela vážně navrhoval, aby byl Ježíš Kristus prohlášen za krále Slovenska.

Eduardu Chmelárovi se nelíbilo, že se Fico k incidentu v divadle nevyjádřil. "To, co mě doslova vyděsilo, jsou rostoucí názory části společnosti, která vybízí politiky, aby zakázali politickou stranu, film, divadelní hru nebo noviny, ačkoli pro to ve svobodné společnosti neexistují žádné zákonné důvody. Společnost, která přestane být na toto citlivá, překročí práh fašismu, aniž by si to uvědomila. I proto je mou povinností ozvat se právě v této chvíli," napsal Chmelár na Facebooku.

Premiér Fico zareagoval výpovědí pro Chmelára. "Na takové vyústění jsem byl připraven. Sám jsem si položil principiální otázku: Buď tady budou určovat vládní politiku náboženští fanatici a političtí extremisté, nebo ideoví dědicové Slovenského národního povstání. Toto nelze skloubit. A vybrali si," reagoval nyní již bývalý Ficův poradce.

Politolog Jozef Lenč deníku Aktuálně.cz řekl, že Chmelára zná osobně velmi dobře a jeho rozchod s Ficem ho nepřekvapil. "Pro mě bylo větším překvapením, že ho Fico jmenoval svým poradcem, než když ho teď vyhodil. Chmelár se pohádá s každým, s kým spolupracuje, včetně mě. Jeho důležitost pro Fica není taková jako hlasy poslanců zvolených za Slovenskou národní stranu. Chmelár nemohl čekat, že ho Fico podrží, když začne útočit na jeho ministry," vysvětlil Lenč.

Premiér Robert Fico podle Lenče Slovenskou národní stranu politicky potřebuje. "Její politici pro něj dělají práci, kterou on dělat nechce, ale chce její výsledek. Omezování svobody v médiích a kultuře. To znamená ve sférách, které on činí zodpovědnými za to, že v roce 2018 musel opustit křeslo předsedy vlády," dodal politolog.

Ministryně kultury Šimkovičová už ve funkci změnila podobu veřejnoprávní televize a rozhlasu, odvolala šéfy národního divadla a národní galerie. Problém s ní ale začíná mít třetí koaliční strana Hlas. Její předseda a ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok odvolání ředitele Slovenského národního divadla Mateje Drličky zpochybnil.

"Pana Drličku jsem vždy vnímal jako schopného manažera a člověka, který to s kulturou vždy myslel dobře," řekl Eštok a dodal, že bude na zasedání vlády žádat vysvětlení tohoto kroku.

Generální tajemník služebního úřadu ministerstva kultury Lukáš Machala, který je pravou rukou Šimkovičové, to však vidí jinak. Tvrdí, že stát má zajistit kulturu pro všechny, kteří v ní působí.

"Nejen pro úzké zájmové skupinky, které si v uplynulých desetiletích vybudovaly v Bratislavě a okolních kavárnách zájmové a mocenské struktury. Systémem já na bráchu, brácha na mě si přehazují miliony z daní nás všech. Tímto oslovuji především naše spoluobčany, kteří vstávají každý den do práce ve čtyři, v pět, v šest hodin. Na montážní linky a makají tam jako nějací otroci. Daně z vámi tvrdě vydělaných peněz budeme bedlivě střežit," vzkázal kritikům na tiskové konferenci.

Video: Tak hloupí lidé přece nejsou, říká slovenský zpěvák