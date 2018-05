Na sobotních demonstracích v Moskvě zasahovali i ruští kozáci, rozháněli lidi biči

před 35 minutami

Ruský publicista kvůli tomu žádá o svolání prezidentské rady pro občanskou společnost a lidská práva.

Moskva - Kvůli drsným zásahům kozáků proti sobotním demonstracím v Rusku publicista Maxim Ševčenko požádal o naléhavé svolání prezidentské rady pro občanskou společnost a lidská práva, jíž je členem. Oznámila to rozhlasová stanice Echo Moskvy.

Ruští policisté v sobotu pozatýkali více než 1600 lidí, kteří se zúčastnili nepovolených demonstrací proti prezidentu Vladimiru Putinovi. Při zásazích používali slzný plyn a obušky, na místě pořádkovým silám podle očitých svědků vypomáhali i kozáci, tedy polovojenské dobrovolnické organizace, kteří rozháněli demonstranty tradičními biči.

"To je nezbytné objasnit," řekl stanici Ševčenko s tím, že jednání Putinova poradního orgánu by se "povinně" měli zúčastnit lidé, kteří zákroky kozáků utrpěli, a volný přístup na zasedání by měla dostat média.

V sobotu jen v Moskvě bylo podle médií zadrženo 704 lidí, včetně opozičního předáka Alexeje Navalného, který demonstrace v téměř stovce ruských měst svolal. V Petrohradě bylo zadrženo 229 osob, v Čeljabinsku 163.

Navalnyj a jeho stoupenci chtěli Putinovi před pondělní inaugurací protestem vzkázat, že nemůže Rusku vládnout jako car.

Agentura DPA uvedla, že policie dosud proti příznivcům Navalného nikdy tak tvrdě nezasáhla. Loni v březnu bylo při mohutných protestech, které zorganizoval Navalnyj, zadrženo 1500 lidí.

Navalného, podobně jako další zadržené demonstranty, policisté o víkendu propustili na svobodu po sepsání protokolů. Obviněn je z neuposlechnutí příkazů policie a opakovaného porušení pravidel pro pořádání veřejných akcí. Před soudem má stanout za pět dnů. "Zjevně přišel rozkaz: do inaugurace nezavírat," poznamenal opoziční předák.

Ještě v sobotu soud v Čeljabinsku poslal na 25 dnů do vězení Borise Zolotarevského, který v uralském městě působí jako koordinátor Navalného přívrženců. Oznámil to server OVD-Info, monitorující činnost policie.