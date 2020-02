Drama na Slovensku: Fica může sesadit populista, který má pověst blázna a šaška

Příští sobotu Slovensko čekají parlamentní volby. Porazit dvanáct let vládnoucí stranu Směr - sociální demokracie má šanci hnutí OĽaNO Igora Matoviče. Navštívili jsme jeho předvolební mítink v Nových Zámcích.

Nové Zámky (od našeho zpravodaje) - K prasknutí narvaný velký sál kulturního domu Csemadok v Nových Zámcích bouří. Sice s téměř dvouhodinovým zpožděním, ale nakonec z mimořádné parlamentní schůze ve čtvrtek večer přece jen dorazil na předvolební shromáždění své strany Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič.

Devět dní před parlamentními volbami se Matovič a jeho formace vezou na neočekávané vlně popularity. Průzkumy dávají OĽaNO naději na to, že může být v hlasování 29. února nejen nejsilnější stranou slovenské opozice, ale možná i porazit posledních dvanáct let dominující vládní stranu Směr - sociální demokracie.

Nový favorit slovenských parlamentních voleb Igor Matovič a jeho hnutí OĹaNO měli dnes mítink v Nových Zámcích. Lidé v něm už vidí vítěze, průzkumy naznačují, že může opravdu vyhrát. Efekt sněhové koule nastává a zbytek opozice nejspíš skřípe zuby. @Hospodarky pic.twitter.com/DPqwOptHHV — Martin Ehl (@MartinCZV4EU) February 20, 2020

"My deset let proti korupci opravdu bojujeme, ne že jen vyprávíme, jak budeme bojovat, ale my bojujeme," opakuje Matovič své základní volební poselství. "Odhalili jsme třicet zkorumpovaných politiků, takže máme výsledky," říká se širokým úsměvem štíhlý politik.

Lidé mu visí na rtech, je nezpochybňovanou hvězdou večera, i když moderátor několikrát dopředu říká, že Matovič musí brzo zase odjet zpět do Bratislavy na televizní debatu. Předtím, než dorazil, se snažila publikum udržet ve varu osmička kandidátů, kterou moderoval před lety velmi populární lidový bavič Jožo Pročko, sám také na kandidátce OĽaNO. Ale většina lidí se přišla podívat na muže, který má nyní šanci opravdu porazit Roberta Fica a všechno, co expremiér ze strany Směr - sociální demokracie symbolizoval: korupci, nefungující stát a skepsi, že na Slovensku se může dát lépe žít.

Nové Zámky jsou na jihu země, kde je silná maďarská menšina a v publiku je maďarština slyšet. Ale žádné napětí tu není, však se také celá akce odehrává v kulturním centru místní maďarské menšiny. Většina lidí se v debatě ptala kandidátů i Matoviče na nápravu mnoha konkrétních křivd a vyřešení řady korupčních kauz nebo na způsob, jak zlepšit fungování ekonomiky, zdravotnictví či soudů.

Z Matoviče, který je ze slovenské demokratické opozice asi největším populistou, by se měl najednou v průběhu několika týdnů stát rozvážný státník, který bude schopen stmelit očekávanou širokou koalici. Do parlamentu se totiž může dostat až deset stran. Při debatě s občany i o tři hodiny později v televizní diskusi nechce přímo odpovědět na otázku, zda je připraven stát se premiérem a sestavovat koaliční vládu. "Nikdo z nás nečekal, že budeme nejsilnější stranou opozice, nepřemýšlel jsem o tom, ale uvědomuji si, že s touto rolí je více odpovědnosti," řekl Matovič nabitému sálu v Nových Zámcích.

Kritik korupčních praktik

Tajemství nečekaně vysoké popularity OĽaNO, která má podporu kolem šestnácti procent, je skryto právě v osobě jejího zakladatele a šéfa, šestačtyřicetiletého podnikatele z Trnavy. Ten si za deset let v politice mezi opozičními lídry vybudoval pozici neúnavného kritika korupčních praktik končící vlády strany Směr - sociální demokracie. Způsob, jakým to dělal, z něj ale zároveň vytvořil politického klauna, který dokáže výborně využívat různé symboly, trefná hesla, která ukazuje vytištěná do kamer, a nejnověji i videa, jimiž přitahuje pozornost k různým kauzám.

Zároveň je znám i jako neustále těkající a nespolehlivý politický partner, který sice dokáže do politiky dostat na své kandidátce řadu úspěšných a zajímavých osobností, například z regionů. Zároveň ale nemá dlouhodobou strategii a jeho těkavost mnohé z nich časem odrazuje, a proto pak opouštějí formaci, která je spíš volným sdružením než politickou stranou. Představa, že Matovič by měl jako případný vítěz voleb nebo předák nejsilnější demokratické strany trpělivě vyjednávat kompromis a koalici, je pro mnohé slovenské novináře, politiky i analytiky na hranici sci-fi.

"Jsem ostřílený z boje. Mojí nevýhodou je, že mě lidé považují za blázna či za šaška. Na druhé straně je to i výhoda, protože blázen přece může pozitivně překvapit," odpověděl Matovič během debaty na otázku, zda už nedozrál do role zodpovědnějšího politika.

Dozrávat musí rychle, protože se zdá, že podpora jeho strany na sebe nabaluje efekt sněhové koule. Zhruba do konce ledna mělo OĽaNO podporu kolem osmi procent. Igor Matovič ale v posledních týdnech prakticky neopouští první stránky novin, televizní relace a diskuse na sociálních sítích. Nejprve natočil jedno z nejsdílenějších volebních videí v Cannes u vily bývalého ministra financí Jána Počiatka ze strany Směr - sociální demokracie. Na dům umístil nápis "Majetek Slovenské republiky", aby tak naznačil, že si ji Počiatek pořídil zřejmě z nezákonných příjmů.

Potom si udělal výlet na Kypr, aby ukázal schránkové firmy, kam některé slovenské finanční skupiny odklánějí peníze z podnikání, jež je v očích opozice korupčním spolčením mezi těmito společnostmi a vládní stranou Směr vedenou Robertem Ficem. A opět, udělal z toho velmi sdílené video.

Hlasy pro Kotlebu

Mezitím k nelibosti ostatních opozičních stran zorganizoval internetové hlasování o jedenácti otázkách, které chce podle podpory lidí zařadit do programu případné budoucí vlády. Hlasovat může kdokoli na webu Rozhodni.to. Ostatní strany demokratické opozice odmítly iniciativu podpořit s odkazem na populismus, zatímco OĽaNO akci hájí jako metodu přímé demokracie.

"Chceme tím přitáhnout nerozhodnuté voliče. Mnozí z nich dříve volili, ale ztratili důvěru v politiku. Když jim nabídneme jedenáct bodů, které prosadíme do programového prohlášení vlády, jejich důvěra by se mohla vrátit," tvrdí Matovič, který chce oslovit i voliče extremistické Lidové strany Naše Slovensko Mariana Kotleby. Podpora extremistů se pohybuje nad deset procent a donedávna, než vyskočila podpora OĽaNO, to byla v průzkumech druhá nejpopulárnější strana po Směru. Jako jeden z mála lídrů demokratické opozice byl Matovič proti tomu, aby se organizovaly protesty proti volebním mítinkům kotlebovců.

"Vysoká podpora kotlebovců je selháním všech ostatních politických stran, hlavně těch vládních," vysvětlil Matovič v Nových Zámcích voličům. "Z deseti procent těch, kteří Kotlebu volí, jsou dvě procenta fašistů, neonacistů. Ale těch osm dalších jsou lidé, kteří jsou tak zklamaní z politiky, z přístupu politických stran a ze života. Nadbíhám jeho voličům, ne Kotlebovi," tvrdil Matovič.

Klíčem k vysoké popularitě Igora Matoviče je vedle jeho nepochybných schopností politického marketingu především to, že se drží jednoho tématu: boje proti korupci spojené s vládou Směru. Někteří experti to považují za jeden z hlavních důvodů, proč mu stoupla podpora: konzistentně se drží jednoho tématu.

Mnozí pochybovali, zda Matovič a jeho kandidáti vydrží tempo, které nasadili. Strana nevyužívá žádné politické poradce, jen produkční agenturu. Sám Matovič kandiduje už tradičně z posledního, 150. místa kandidátky. Na místech před ním jsou jeho poslanci. Nové, neokoukané tváře jsou naopak v čele kandidátky, i když volební jednička, učitelka Mária Šofranko, se údajně ze zdravotních důvodů kampaně vůbec neúčastní.

Na předvolebním mítinku v Nových Zámcích bylo z dotazů lidí vidět, že je zajímá, zda by jim OĽaNO mohlo nabídnout lepší život a fungování státu, v nějž přestávají věřit. Nekorunovaný král předvolební kampaně Igor Matovič může v tomto ohledu opravdu jen překvapit.