Chtějí změnu a odstavit Fica. Na Slovensku se spojila rozdrobená opozice

Slibují změnu a navenek vystupují jednotně, přestože jich je několik. Slovenské opoziční strany jdou do parlamentních voleb, které se konají poslední únorovou sobotu, s cílem porazit Směr Roberta Fica a sestavit vládu. Vyjednávání pro ně ale nemusí být jednoduché. Do čela opozice se po posledním průzkumu vyhouplo hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

"Ještě osm dní spolu budeme soupeřit, ale po volbách si sedneme a budeme společně usilovat o to, aby nemohla vzniknout vláda Směru a fašistů. Věřím, že nikdo nepřeběhne na druhou stranu a nebude se Směrem a fašisty spolupracovat," prohlásil v Praze na debatě lídrů opozičních stran Juraj Šeliga, někdejší organizátor demonstrací Za slušné Slovensko a nyní kandidát strany Za lidi bývalého prezidenta Andreje Kisky.

Jeho slova potvrdili v úterý i ostatní. Za OĽaNO stínový ministr obrany Jaroslav Naď, kandidátka PS/Spolu Zora Jourová a za stranu Svoboda a Solidarita (SaS) Roman Foltin. Všichni očekávají, že tyto parlamentní volby přinesou na Slovensku změnu.

Vládní Směr podle průzkumů oslabuje, a i když zvítězí, nebude mít sám většinu potřebnou k sestavení vlády. Bude potřebovat podporu krajně pravicové strany Kotlebovci - Lidová strana Naše Slovensko (ĽSNS).

Poslední předvolební průzkum navíc ukázal, že vládu může sestavit opozice. A nejsilnější postavení v ní má OĽaNO Igora Matoviče.

Slovenská politika zhrubla

Ačkoliv čtveřice stran podepsala pakt o neútočení a na veřejnosti vystupuje jednotně, postava Igora Matoviče a jeho hnutí jim to trochu narušují. Zástupci OĽaNO například spustili internetovou anketu, ve které nechali Slováky hlasovat o jedenácti bodech. Týkají se třeba jízdného v MHD zdarma nebo toho, zda mají mít onkologičtí pacienti nárok jít na operaci do dvou týdnů od stanovení diagnózy.

Hnutí hodlá podmínit výsledky svůj vstup do případné vládní koalice. Chce, aby tyto otázky byly součástí vládního programu. Jeho soupeři to označují za vydírání. A Matovičovi vyčítají populismus a příliš agresivní politický marketing.

Šestačtyřicetiletý politik na sebe nedávno upozornil, když vyrazil na francouzskou Riviéru, kde na vstupní bránu do areálu s vilou, která podle Matoviče patří slovenskému exministrovi financí a dopravy Jánu Počiatkovi, nalepil ceduli s nápisem "Majetek Slovenské republiky".

Podle politologa Michala Vašečka na to Slováci slyší. "Slovenská politika už natolik zhrubla, že takové populistické úlety jsou pod rozlišovacími schopnostmi lidí. Pokud politici nejsou vyloženě vulgární, tak to mnoho lidí nevnímá jako téma," vysvětlil pro server Aktuálně.cz.

Příliš hlasitý kritik

V OĽaNO už Igora Matoviče pasují téměř do role premiéra. "Matovič je naším lídrem. Bude jasným kandidátem na premiéra," řekl například v úterý Naď. Průzkumy ale ukazují, že na Slovensku je velké množství stále nerozhodnutých voličů, a tak vítězství OĽaNO zatím není vůbec jisté.

Odborníci se nicméně shodují, že pokud hnutí uspěje a bude právě ono sestavovat vládu, sníží to riziko rozpadu koalice. "Pokud by OĽaNO celkově volby vyhrálo, vedlo by je to k větší zodpovědnosti, než kdyby byli třetí nebo čtvrtí v koalici," myslí si politolog Pavol Baboš z Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.

Michal Vašečka s ním souhlasí. "Jestli se potvrdí, že má Matovič silnou pozici, dostane funkci ve vládě. Nejtragičtější varianta by byla, kdyby dostal nějaké své lidi na ministerské posty, ale sám by zůstal v parlamentu. Mohl by kritizovat vlastní koalici a to už v minulosti předvedl. Kdyby byl ve vládě, tak bych tak skeptický nebyl," říká.

"Nikdy nebyli ve vládě, je to typická strana do opozice, která všechny kritizuje. Ale Matovič od té doby, co je jeho strana v průzkumech nad 15 procenty, trochu slevil ze své rétoriky," dodává na adresu OĽaNO.

Společně proti Ficovi

Na úterní pražské debatě byl smířlivý i Jaroslav Naď, dvojka na kandidátce OĽaNO. "Neměli bychom otevírat témata, na kterých se neshodneme," řekl s tím, že samotné hnutí OĽaNO tvoří koalice různorodých lidí od městských liberálů až po křesťanské konzervativce.

To samé platí celkově i o čtveřici opozičních stran. Neshodnou se například na tom, jestli by k sestavení vlády přizvali Borise Kollára a stranu Sme rodina, která má podle odhadů získat přes šest procent. Zatímco Kiskova Za Lidi a PS/Spolu se chtějí takové spolupráci za každou cenu vyhnout, OĽaNO a SaS se tomu nebrání. Pakt stran složených jak z liberálů, tak z konzervativců se neshodne ani na tématech, jako je například rovnost párů stejného pohlaví.

Jediné, co je silně spojuje, je vize změny. "To bude muset stačit," myslí si Vašečka a upozorňuje na širokou vládní koalici sestavenou po volbách v roce 1998. Tehdy vyhrál Vladimír Mečiar, ale opozice se proti němu spojila a vládla čtyři roky.

"Mají společné názory na to, co všechno nefunguje a jak by to za ideálních okolností mělo fungovat. Pokud budou mít dost mandátů, tak podle mě koalici složí," souhlasí Baboš.

