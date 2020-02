Hlas frustrovaných sílí. A "rozený vůdce" Kotleba míří k historickému úspěchu

Slovensko na konci února čeká nebývalé politické drama. A patrně také úspěch extremistů. Marian Kotleba má se svou stranou Lidová strana Naše Slovensko podle průzkumů šanci získat přes 11 procent a být druhou největší silou v parlamentu. Jak se politikovi hlásícímu se k odkazu fašistického Slovenského státu daří oslovit rekordní množství voličů?

Politické zemětřesení na Slovensku, které odstartovala nájemná vražda novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové a následné odhalení vlivu Mariana Kočnera na politické špičky v zemi, mění tvář země. Před volbami 29. února rostou preference krajní pravici.

Kotleba - Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) má podle posledního průzkumu agentury Polis Slovakia přes 11 procent a je třetí nejsilnější stranou. Přitom ještě před pěti lety nebyla vůbec v parlamentu. Podle slovenského politologa Grigorije Mesežnikova má jejich nebývalý úspěch dva důvody. Jedním z nich je jejich šikovná práce v regionech a druhým právě rostoucí nespokojenost lidí se současnou situací v zemi.

"Kotlebovci sice stojí na straně těch, kteří způsobili všechny ty problémy na Slovensku, ale to jim nevadí. Oslovují nespokojené lidi, kterým vadí, co se teď odehrává, ale jejich interpretace je taková, že viníkem je demokracie. Útočí na organizátory občanských akcí. Podle nich za to může demokratický systém, a proto je třeba ho odstranit," vysvětluje Mesežnikov pro deník Aktuálně.cz.

Volby zároveň ovlivňuje mimořádně sledovaný proces s podezřelými z vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky. Z objednání zločinu je obžalovaný podnikatel Marian Kočner. Vyšetřování odkrylo, že měl dlouhou dobu blízké vztahy s politickými špičkami. "Všechny ty rozkladné procesy antidemokratům nahrávají," dodává Mesežnikov.

Otevření fašisti

Marian Kotleba je zkušený politik, který ale nikdy netajil své extremistické postoje. Bývalý učitel začínal jako aktivista a vůdce ultranacionalistické strany Pospolitost, kterou v roce 2006 rozpustil Nejvyšší soud kvůli extremismu a antidemokratickému programu, jenž se neslučuje se slovenskou ústavou.

Slovensko před volbami V posledním průzkumu agentury Polis Slovakia pro slovenský list Pravda z minulého týdne by volby dopadly takto: Směr SD - 17,1 % OĽaNO - 12 % ĽSNS - 11,1 % Za ľudí (strana exprezidenta Kisky) - 10 % Progresivní Slovensko/Spolu - 9,1 % Sme rodina - 6,3 % Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) - 5 %, SNS - 5 % Sloboda a Solidarita (SaS) - 5,2 %

Teď čelí obžalobě v souvislosti se šeky s extremistickou symbolikou. Před dvěma roky vypisoval stoupencům charitativní šeky na 1488 eur. Čísla 14 a 88 jsou známé symboly, 14 odkazuje na výrok amerického rasisty Davida Lanea o zachování bílé rasy a číslo 88 odkazuje na osmá písmena v abecedě a je kód pro nacistický pozdrav Heil Hitler.

V minulosti byl Kotleba trestně stíhán za to, že na setkání u příležitosti 70. výročí založení válečné Slovenské republiky zakřičel pozdrav tehdejšího fašistického státu "Na stráž!". Grigorij Mesežnikov Kotlebovu stranu označuje za otevřeně fašistickou, její voliči ji tak ale nevnímají. Trestně stíhaný je jen Kotleba a Nejvyšší soud loni v dubnu zamítl návrh na rozpuštění LSNS.

Podle Grigorije Mesežnikova se ale Kotleba naučil otevřeně fašistické názory šikovně skrývat a ve veřejných projevech už není tak radikální. Nevyjadřuje se k holokaustu a vyhýbá se některým tématům. "Kotleba dnes v podstatě jen říká, že nedemokratický systém není špatný a možná se lidé dříve měli líp," vysvětluje.

Kotleba se soustřeďuje na vystupování proti romské menšině, odmítá přijímat migranty a chce, aby Slovensko vystoupilo z NATO i Evropské unie. V úterý se zúčastnil modlitebního shromáždění v Bratislavě, které svolali křesťanští aktivisté proti Istanbulské úmluvě.

Šikovný lídr, ale špatný politik

Kotlebovi se zároveň daří oslovovat nespokojené lidi a mladé voliče. Ti tvoří jádro jeho stoupenců. "Získává hlavně prvovoliče a nevoliče. Jsou mezi nimi odpadlíci ze Slovenské národní strany a dalších nacionalisticky orientovaných subjektů," popisuje Mesežnikov s tím, že tradičně šlo hlavně o mladé muže z menších měst, což se teď ale mění. LSNS už není malá okrajová strana, a tak získávají podporu i ve větších městech.

"Kotlebovci jsou velice aktivní na sociálních sítích, aktivně pracují v terénu s voliči. A nejen před volbami, i v průběhu volebního období jezdí do regionů, kam jiní politici nejezdí," dodává politolog.

První velký úspěch Mariana Kotleby se dostavil v roce 2013, kdy překvapivě zvítězil ve volbě župana Banskobystrického kraje (obdoba českého hejtmana). V roce 2016 se jeho strana poprvé dostala do parlamentu. Loni už Marian Kotleba kandidoval v prezidentských volbách. Podle průzkumů před blížícími se parlamentními volbami jeho strana směřuje k historickému úspěchu.

Do sestavování vlády ale Kotleba zřejmě mluvit nebude. Všechny opoziční strany s ním dopředu odmítají spolupráci. Jediný Kotlebův cíl je podle Mesežnikova vystupovat proti systému, a když přijde na věc, není příliš dobrý politik. Upozorňuje na to, že coby župan příliš úspěchů nedosáhl. Kotleba byl obviňován z toho, že zaměstnává své příbuzné. Kraj přestal čerpat eurodotace a Kotleba svůj post v dalších volbách neobhájil. "Kotleba je rozený vůdce a jeho cílem je stát se lídrem," říká k tomu Mesežnikov.

Záběry z volebního mítinku Kotlebovy strany: