Muž z Texasu chtěl ženě způsobit potrat, odsedí si půl roku. Lékaři by hrozilo 99 let

Catherine Herringové přišlo zvláštní, že i když se s ní chce její manžel rozvést, každý den jí nosí snídaně. A také plnou sklenici vody, kterou ji nutí vypít až do dna. Těhotná žena po vypití vody skončila s krvácením v nemocnici. Později vyšlo najevo, že muž chtěl manželce vyvolat potrat. Dostal ale mnohonásobně nižší trest, než jaký by v Texasu hrozil lékaři, který by ženě provedl interrupci.

Když se Herringová muže zeptala, proč je voda, kterou jí podává, zakalená, odvětil, že je nejspíš jen umazaná sklenice. Byla ve třetím trimestru těhotenství, když ji po vypití vody přijali v nemocnici s krvácením. Žena pojala podezření, že se ji manžel Mason Herring pokouší otrávit, a proto kolem svého domu rozmístila kamery, popisuje případ, ke kterému došlo v Texasu, stanice NBC News. Jedno z videí zachytilo jejího manžela, jak ženě něco přimíchává do pití. Proto už pak raději nepila nic, co jí přinesl. Později ji zarazilo, když manžel odnesl ven odpadky, protože obvykle doma s ničím nepomáhal. Šla proto prohledat popelnici a našla tam několik balení léku Cyrux, což je prášek, který se v Mexiku používá k vyvolání potratu. Jeho hlavní látkou je misoprostol, který se k umělému ukončení těhotenství používá často. "Byla to obrovská úleva, když jsem konečně zjistila, co to bylo," popsala následně Američanka. Herringová nakonec porodila o 10 týdnů před termínem a její dcera během prvního roku života strávila v nemocnici celkem 177 dnů. Dítě má opožděný vývoj, kvůli kterému dochází osmkrát týdně na terapie. Podle Herringové je na vině dceřin otec. Související Nový trest smrti v USA. Vraha, který přežil popravu, chtějí zabít ojedinělou metodou Nechtěné těhotenství Žena následně na policii vypověděla, že během poradenského sezení v březnu 2022 řekla svému manželovi, že čekají dítě, na což podle ní reagoval podrážděně. "Potom jí posílal textové zprávy, ve kterých vyjadřoval, že z těhotenství nemá radost a neví, co má dělat," uvádí se ve stížnosti, s níž se Herringová obrátila na policii. Údajně jí manžel řekl, že těhotenství "zničí jeho plány a bude vypadat jako hajzl". Jejich poradce jim podle žaloby navrhl, aby spolu strávili jarní prázdniny. Právě tam začal pravděpodobně ženě otrávenou vodu podávat. V květnu stejného roku Američanka požádala o rozvod. Přísné zákony Texas patří mezi americké státy s nejpřísnějšími potratovými zákony. V roce 2021, kdy ve Spojených státech ještě platilo federální právo na ukončení těhotenství, přijal americký stát zákon zakazující interrupce zhruba od šestého týdne těhotenství, kdy je možné zachytit srdeční tep embrya. Související Američan v Texasu zastřelil svou přítelkyni. Nelíbilo se mu, že šla na potrat Předloni v létě po rozhodnutí nejvyššího soudu USA, které federální právo na potrat zrušilo, je Texas zakázal úplně. Stát navíc postihuje i ty, kteří ženám k interrupci pomohou. Lékaři například mohou přijít o svou licenci a hrozí jim navíc až 99 let ve vězení, pokud ženě provedou interrupci, připomíná list Texas Tribune. Devětatřicetiletý Herring původně čelil závažnějšímu obvinění z útoku s cílem vyvolat potrat. Nakonec byl ale v polovině února odsouzen ke 180 dnům vězení a desetileté podmínce. Muž se přiznal k ublížení na zdraví dítěte a napadení těhotné osoby. "Domnívám se, že jde o zjevnou a hlubokou nespravedlnost," řekla Herringová po oznámení rozsudku a jednání svého manžela označila za "podlý podvod".