Mpox způsobuje bolavé puchýře a zabíjí děti. Jak se přenáší a kde se nejvíc šíří?

Rychlé rozšíření virového onemocnění mpox, dříve opičích neštovic, zalarmovalo Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). Ve středu vyhlásila nejvyšší stupeň varování. Stejně jako u minulých epidemií mpoxu se i ta současná může rozšířit mimo Afriku. Ve čtvrtek potvrdilo první případ onemocnění mimo africký kontinent Švédsko. Aktuálně.cz nabízí přehled hlavních otázek a odpovědí o nebezpečném viru.

Co je mpox?

Jde o virové onemocnění, které bylo poprvé objeveno v roce 1958 v oblastech, kde se zkoumaly opice. Proto se jim ještě donedávna říkalo opičí neštovice. Ke změně názvu na mpox došlo, aby se odstranilo stigma s ním spojené a více to motivovalo nakažené, aby vyhledali pomoc, uvádí stanice CNN.

Jak se mpox přenáší?

Mpox se přenáší ze zvířat na lidi, například kontaktem s infikovanými živočichy nebo konzumací kontaminovaného masa. Teprve nedávno odborníci zjistili, že se virus přenáší i fyzickým kontaktem mezi lidmi - dotykem, líbáním, při sexu nebo z matky na novorozené dítě. K nákaze může dojít i přes kontaminované materiály, jako je povlečení, oblečení nebo jehly, uvádí Světová zdravotnická organizace.

Jaké jsou příznaky mpoxu?

Pacienti trpí horečkami, bolestí hlavy, svalů, zad, vyčerpáním a mají zvětšené lymfatické uzliny. Zároveň se jim po těle objeví bolestivá vyrážka s puchýřky, především na obličeji, na rukou, na hrudníku nebo na genitáliích. Příznaky jsou běžně přítomné dva až čtyři týdny.

Nejnovější varianta se projevuje mírnějšími příznaky a puchýři na genitáliích, proto se hůře odhaluje a lidé nemusí poznat, že jsou nakažení.

Kolik už je případů a kde se nemoc šíří?

Od začátku roku napočítali lékaři už více než 17 tisíc případů nákazy mpox ve třinácti afrických zemích. Z dat Afrického centra pro kontrolu a prevenci nemoci vychází, že zemřelo víc než 500 lidí. Nejzasaženější zemí je Kongo, kde se vyskytlo 96 procent všech nakažených, tedy víc než 14 tisíc případů.

V porovnání s minulým rokem stoupl počet případů o 160 procent a úmrtí o 19 procent.

Kdo je nejohroženější skupina?

Aktuální mutace nejvíce postihuje děti do 15 let a ženy. V nejpostiženějším Kongu děti představují 70 procent nemocných a připadá na ně až 85 procent úmrtí.

Doktorka Boghuma Titanjiová z americké Emory University, kde se zabývá infekčními nemocemi, vysvětluje, že zatím není jasné proč. Roli může hrát kontakt s rodiči, kteří mohou být přenašeči, nebo přítomnost dětí v přelidněných oblastech, cituje ji agentura AP.

Jak vysoká je úmrtnost?

Aktuální varianta mpoxu zabíjí přibližně tři procenta nakažených. Nejohroženější jsou děti do 15 let, které jsou v zasažených zemích už tak vystaveny dalším infekčním nemocem jako cholera, spalničky nebo obrna. Potýkají se navíc také s podvýživou.

Existuje na mpox očkování?

Očkování existuje, ve skladech je nyní podle Světové zdravotnické organizace půl milionu vakcín. Pro zasažené oblasti by ale bylo zapotřebí až deset milionů dávek. Do konce roku jsou farmaceutické firmy schopny vyrobit 2,4 milionu dávek, píše stanice CNN.

Světová zdravotnická organizace ale vakcinaci označuje jen za součást řešení, samotný problém s přenosem nevyřeší. Důležité je sledovat i přenos a rozšířit diagnostiku, aby vědci viru lépe porozuměli.

Proč Světová zdravotnická organizace vyhlásila nejvyšší stupeň varování?

Světová zdravotnická organizace se domnívá, že nová mutace mpoxu se dokáže jednodušeji šířit mezi lidmi. Poprvé se nová verze objevila začátkem roku v hornickém městě v Kongu, kde se rychle rozšířila a zabila na deset procent nakažených. Následně se virus rozšířil do čtyř zemí, ve kterých se dříve nevyskytoval - do Burundi, Keni, Rwandy a Ugandy, píše AP. Ve čtvrtek potvrdilo první případ nové varianty mimo africký kontinent Švédsko.

Co nejvyšší stupeň varování znamená v praxi?

Vyhlášení nejvyššího stupně varování nemá žádné bezprostřední důsledky, hlavním cílem je upozornit úřady po celém světě na hrozbu mezinárodního přenosu. Zároveň se mají připravit na možné vypuknutí nemoci.

"Je to něco, co by nás mělo znepokojovat všechny… Potenciál dalšího šíření mimo Afriku je velmi znepokojivý," uvedl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Je zřejmé, že koordinovaná mezinárodní odpověď je zásadní pro zastavení šíření a záchranu životů," cituje ho CNN.

Za poslední dva roky je to už podruhé, co Světová zdravotnická organizace vydává kvůli mpox nejvyšší stupeň varování. Poprvé k tomu došlo v červenci 2022, kdy nemoc postihla sto tisíc lidí ve 116 zemích. Dvě stovky lidí viru podlehly, píše americký list New York Times. K omezení přenosu došlo díky očkování a vyhýbání se rizikovým aktivitám, jako byl nechráněný sexuální styk.

