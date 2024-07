Politik natvrdo o Putinově slabině: Jeden telefonát a agrese na Ukrajině by skončila

Klíč k ukončení ruské agrese na Ukrajině drží v ruce Čína. Pro agenturu Bloomberg to alespoň tvrdil finský prezident Alexander Stubb. Rostoucí závislost na asijské velmoci je pro Rusko, které se potýká s tvrdými hospodářskými sankcemi ze strany Západu, ohromná.

"Tvrdím, že Rusko je nyní na Číně natolik závislé, že by tuto krizi vyřešil jediný telefonát prezidenta Si Ťin-pchinga. Kdyby řekl: 'Je čas začít jednat o míru.' Rusko by k tomu bylo nuceno, neměli by jinou možnost," prohlásil Stubb. Prezident Finska, které loni v dubnu vstoupilo do NATO, si myslí, že zprostředkování mírového řešení války na Ukrajině by bylo v zájmu Číny.

"Pokud má Čína skutečný zájem o harmonické vztahy mezi národními státy, nemůže dovolit, aby země jako Rusko vedla imperiální, v konečném důsledku agresivní a koloniální válku proti nezávislému národnímu státu. Byla by to správná věc, a také by to bylo projevem vůdčího postavení Číny," dodal Stubb pro agenturu Bloomberg.

Čína k míru na Ukrajině už vyzvala. V květnu, když Si hostil v Pekingu svůj ruský protějšek, Vladimira Putina, zdůraznil, že si říše středu přeje uspořádat mezinárodní mírovou konferenci za účasti Ruska a Ukrajiny. V červnu, když se pak konala mezinárodní mírová konference ve Švýcarsku, zástupci Číny ale nedorazili se zdůvodněním, že na ni nebylo pozváno Rusko.

Někteří analytici se však domnívají, že Čína vůbec nechce, aby ruská agrese skončila. "Navzdory tomu, že Čína opakovaně vyzývala k jednávání o urovnání situace na Ukrajině, je pokračující americká podpora Kyjeva - a z toho vycházející neschopnost Ruska pojistit si v krátké době své zisky - ve skutečnosti v zájmu Pekingu," uvedl podle serveru Business Insider ve své analýze Chels Michta, spolupracovník bruselského think-tanku Centrum pro analýzu evropské politiky.

Michta ve svém článku tvrdil, že eskalace války směrem "k evropskému území NATO by Spojené státy zatáhla hlouběji do konfliktu". Tato eskalace by podle analytika zároveň omezila schopnost USA reagovat na krizi v Asii, což by Číně umožnilo získat regionální hegemonii v Indo-Pacifiku. "Musí být tedy zřejmé, že Ukrajina je pro Čínu nesmírně důležitá a že pokračování konfliktu je do značné míry v jejím zájmu," napsal Michta.

