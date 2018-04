před 1 hodinou

Ministři zahraničí sedmi velkých světových ekonomik (G7) vytvoří pracovní skupinu, která bude sledovat škodlivé aktivity Ruska. Podle agentury Reuters to prohlásil šéf britské diplomacie Boris Johnson s tím, že G7 se na tom shodla v neděli na úvod svého třídenního ministerského jednání v Torontu. Johnson řekl, že pracovní skupina se zaměří na ruské aktivity v podobě kybernetických útoků, šíření dezinformací či odstraňování režimu nepohodlných lidí. "Rusko je tak neuvěřitelně důmyslné v rozsévání pochybností a zmatku, šíření falešných zpráv a ve snaze kalit vodu. My si myslíme, že by se měla G7 pokusit vnést do situace jasno," řekl Johnson.

autor: ČTK | před 1 hodinou