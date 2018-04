Byla to moje chyba, neudělal jsem dost. Zuckerberg se omluvil za nedostatečnou bezpečnost facebooku

AKTUALIZOVÁNO před 22 minutami

Americký Kongres zveřejnil písemnou výpověď šéfa Facebooku Marka Zuckerberga pro středeční slyšení ve výboru Sněmovny reprezentantů pro energetiku a obchod.

Washington - Společnost Facebook neučinila dostatek opatření, aby zabránila zneužití stejnojmenné sociální sítě. V písemné výpovědi pro středeční slyšení ve výboru Sněmovny reprezentantů pro energetiku a obchod to tvrdí šéf Facebooku Mark Zuckerberg, který se zároveň omluvil. Kongres Zuckerbergovo svědectví zveřejnil na sněmovním webu.

Podle Zuckerberga je nyní očividné, že společnost neučinila dost, aby zabránila zneužívání funkcí facebooku. "Platí to pro falešné zpravodajství, ovlivňování voleb ze zahraničí, nenávistné komentáře a také pro vývojáře a ochranu soukromých dat," uvedl zakladatel sítě s tím, že firma se nedostatečně věnovala své odpovědnosti, což byla chyba.

"Byla to má chyba, omlouvám se. Já jsem spustil facebook, já ho provozuji a já jsem odpovědný za to, co se zde děje," sdělil. Dodal, že firma se nyní musí zaměřit na kontrolu veškerých svých vztahů s uživateli a ujistit se, že odpovědnost bere dostatečně vážně.

"Není to jen o propojování lidí, musíme si být jistí, že tato spojení jsou pozitivní. Nestačí jen lidem poskytnout možnost projevu, musíme si být jistí, že ho nezneužijí k ubližování ostatním či k šíření dezinformací," vysvětlil.

Facebook v posledních týdnech čelí několika skandálům, neboť se ukázalo, že analytické společnosti mohly zneužít osobní údaje uživatelů. To je případ společnosti Cambridge Analytica, která získala přístup až k 87 milionům dat uživatelů, údaje pak využila k podpoře volební kampaně prezidenta Donalda Trumpa.

Facebook navíc sám před týdnem upozornil na možnost, že osobní údaje prakticky všech více než dvou miliard uživatelů sítě se mohly dostat do nepovolaných rukou. Síť totiž umožňovala hledat osoby podle e-mailu či telefonu, což mohli takzvaní sběrači dat zneužít. Tato funkce je již zablokována.

"Pomalá reakce na ruské ovlivňování"

K případu Cambridge Analytica Zuckerberg uvedl, že Facebook již před čtyřmi lety přijal opatření, jak zneužívání dat skrze rozšiřující se aplikace předcházet, a že další posílení bezpečnosti provozovatel postupně přijímá.

Výzkumník Aleksandr Kogan díky své kvízové aplikaci ve shodě s podmínkami sítě získal údaje o 300 000 uživatelích, kteří si aplikaci nainstalovali, a přes jejich účty také o několika milionech jejich přátel. V rozporu s podmínkami pak Kogan data poskytl firmě Cambridge Analytica, což se Facebook dozvěděl v roce 2015 od novinářů z deníku The Guardian. Provozovatel sítě proto Kogana odpojil a požadoval od něj a dalších subjektů vymazání získaných dat. Ujištění podle Zuckerberga sice Facebook získal, ale firma Cambridge Analytica očividně údaje nesmazala.

Zuckerberg se ve výpovědi věnuje i kauze ruského ovlivňování prezidentských voleb v roce 2016. "Příliš pomalu jsme ruské ovlivňování lokalizovali a reagovali na něj, tvrdě pracujeme na zlepšeních," uvedl Zuckerberg s tím, že nové sofistikované postupy, jak na propagandu reagovat, se rychle zlepšují.

Facebook zjistil, že ruská Agentura pro výzkum internetu (AII), která se podle některých názorů věnuje šíření propagandy a falešných či zavádějících informací, měla na facebooku asi 470 účtů, přes které během dvou let zveřejnila 80 000 příspěvků. Obsah těchto příspěvků se podle Zuckerbergova odhadu dostal ke 126 milionům uživatelů nejen v USA, ale i v Evropě či Rusku.