Mezinárodní koalice dopravila do blízkosti syrské Rakky výsadek

Mezinárodní koalice vedená Spojenými státy letecky dopravila k syrskému městu Tabka místní bojovníky a podle některých zdrojů také americké vojáky, kteří zasáhnou do bojů o Rakku ovládanou jednotkami Islámského státu. "Je to významný strategický cíl, pokud bude operace úspěšná, odřízne IS ze západu od Rakky," sdělil k chystaným bojům v blízkosti Tabky mluvčí Pentagonu Pahon. Podle Pentagonu se však výsadku američtí vojáci účastnit nebudou a na místě jsou pouze američtí poradci.

Damašek - Mezinárodní koalice bojující v Sýrii pod velením USA dopravila letecky k syrskému městu Tabka místní bojovníky a podle některých zdrojů také americké vojáky. Zasáhnou do bojů o Rakku, jež je v rukou radikálů z Islámského státu (IS).

Výsadek je podle agentury AP součástí toho, co mluvčí Pentagonu Eric Pahon označil za ofenzívu, jejímž úkolem bude zabezpečit okolí Tabky a blízké přehrady na řece Eufrat, již kontrolují islamisté.

Tabka leží zhruba 45 kilometrů západně od Rakky, která je považovaná za baštu IS v Sýrii. IS přichází o svou základnu v iráckém Mosulu a začíná být pod tlakem také v Rakce, k níž se blíží protivníci z několika směrů.

"Je to významný strategický cíl, pokud bude operace úspěšná, odřízne IS ze západu od Rakky," sdělil k chystaným bojům v blízkosti Tabky Pahon.

Jednou z hlavních sil bojujících nyní proti IS v Sýrii je koalice Demokratické síly Sýrie (SDF), k nimž patří kurdské milice YPG. SDF oznámila, že se její oddíly zmocnily čtyř vesnic jižně od Eufratu a obsadily hlavní spojnici mezi Rakkou a severozápadní Sýrií.

Podle SDF bylo ve výsadku také několik členů americké pěchoty. Pentagon hovoří pouze o tom, že v oblasti Tabky jsou američtí vojenští poradci, kteří mají pomoci operaci koordinovat. Podle Pentagonu se výsadek týkal jenom syrských bojovníků.

Přehrada u Tabky dodává elektřinu velké části severní Sýrie. IS oblast kontroluje od roku 2013 a o rok později se zmocnil i tamní letecké základny. Zřídil tam výcvikové tábory i věznice.

Podle velitelů YPG by měl být hlavní útok na město Rakka zahájen začátkem dubna. Pentagon oznámil, že termín zahájení operace ještě nepadl.

