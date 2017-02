Ze syrské Rakky prchají vedoucí členové IS. Pochopili, že se blíží jejich konec, říká Pentagon

před 12 hodinami

Ze severosyrského města Rakka, které je od roku 2014 hlavní baštou organizace Islámský stát (IS) v Sýrii, prchají podle mluvčího Pentagonu vedoucí členové IS. Mluvčí kapitán Jeff Davis v pátek oznámil, že nejde o bojovníky, ale jakési administrativní pracovníky. Podle agentury Reuters zdůraznil, že jejich opouštění města je organizované. "Takže definitivně vzali na vědomí fakt, že jejich konec v Rakce se blíží. Vidíme nyní exodus jejich vedení," řekl Davis. Nijak ale nespecifikoval počty členů, kteří podle něj z Rakky odcházejí na jih. Podle Davise odchází z města "mnoho administrativních pracovníků a úředníků". Město Rakka dobyli bojovníci z IS v roce 2013, kdy tam žilo asi 300 tisíc lidí.

autor: ČTK