Začíná boj o Rakku, syrskou metropoli Islámského státu. Džihádisté raději evakuují své rodiny

před 8 minutami

Džihádistická organizace Islámský stát začala evakuovat z Rakky své vůdce. Očekává útok na toto "hlavní město" svého samozvaného státu. K Rakce se chystají jednotky vedené syrskými Kurdy a spoléhají na americkou podporu. Ta ale není automatická, Bílý dům o ní ještě nerozhodl. Sýrie je jen součástí zápasu o moc na Blízkém východě a USA musí brát ohledy i na další země.

Rakka - Teroristická organizace Islámský stát v syrské Rakce viditelně ustupuje.

Tento týden začala z "hlavního města" svého samozvaného státu evakuovat rodiny svých bojovníků a také svoje hlavní vůdce. Džihádisté budují ve městě opevnění a vyhlásili ho za vojenskou oblast.

Blíží se útok protiislamistické koalice na Rakku a nikdo z expertů nepochybuje, že město padne. Není ale jasné, kdo ho ovládne.

Směřují k němu jednotky vedené syrskými Kurdy, které podporují USA, a také vojska syrského prezidenta Bašára Asada, který má zase oporu v Rusku a Íránu. Důležité slovo bude mít i sousední Turecko.

Syrské demokratické síly (SDF), tedy jednotky vedené syrskými Kurdy, nyní dokončují odříznutí hlavních zásobovacích linií radikálů do města. "Máme dost sil na to, abychom s podporou koaličních vojáků osvobodili Rakku," citovala agentura Reuters mluvčího jednotek Džihana Šejcha Ahmeda.

Kurdové mají podporu ze vzduchu, odkud na džihádisty útočí letectvo USA a dalších spojenců.

Spojené státy navíc minulý týden vyslaly do Sýrie další stovky vojáků s těžkou technikou. Jde zřejmě o součást tajného plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na zničení Islámského státu.

Syrští Kurdové při dobývání Rakky spoléhají na zesílení americké pomoci, to ale není jisté. Trumpovo okolí je prý v této otázce rozdělené a sám prezident se dosud nerozhodl, uvádí americký list Wall Street Journal s odvoláním na zdroje blízké jednání.

Američané se musí spoléhat na Kurdy

Spolupráce USA se syrskými Kurdy ovšem může vést ke konfliktu s Tureckem. Ankara považuje syrské Kurdy za odnož turecké Kurdské strany pracujících (PKK), kterou označuje za teroristy a vede s ní válku.

Turecko je ale zároveň spojencem USA a hraje důležitou roli na Blízkém východě, kde Trumpova vláda hledá spojence proti sílícímu vlivu Íránu.

Jenže Spojené státy v Sýrii nemají jinou možnost než spolupráci s Kurdy.

Americká zpravodajská služba CIA se v posledních letech snažila pomoci umírněným arabským rebelům. Pokus ale zkrachoval a tito Arabové nyní nemají žádnou moc.

S režimem syrského diktátora Asada je sice Trump ochoten podle vlastních slov spolupracovat v boji proti terorismu, syrská armáda je ale slabá. Asada tak drží u moci především ruská technika, íránští poradci a Teheránem placené milice. Proti Íránu chce ale Trump tvrdě zasáhnout.

Kompromisní plán

USA proto nechtějí, aby Rakku dobyl Asad. Někteří lidé v Bílém domě údajně zvažují možnost, že by Rakku s americkou pomocí získaly prokurdské síly, město by ale nakonec spravovali místní Arabové. Ti by byli přátelsky nakloněni syrské vládě, uvádí Wall Street Journal.

Takový kompromis by měl uspokojit všechny: Kurdy, že město vybojují, Ankaru, že tam Kurdové nakonec nebudou, i Asada a jeho spojence Rusy, že budou mít ve městě "přátele". Zároveň by měl zabránit postupu íránských či Íránem řízených jednotek.

Jsem v přední linii, nevíte, odkud přiletí kulka od odstřelovače, stále hrozí sebevražedné útoky islamistů, říká novinář Radan Šprongl z Mosulu. | Video: Filip Horký | 13:01

autor: Marek Hudema