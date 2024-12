Trump pohrozil a Mexičané provedli historický zátah. Zabavili tunu pilulek fentanylu

Mexičané hlásí zabavení rekordního množství fentanylu. Stalo se tak jen několik dní poté, co Donald Trump pohrozil, že ihned po svém lednovém návratu do prezidentského křesla zavede 25procentní cla na zboží z Mexika, pokud země nezajistí, aby do USA přestali proudit migranti a drogy. Americká média tak naznačují, že zabavené množství drogy může souviset s Trumpovým výrokem.

"Ve státě Sinaloa bylo zabaveno historicky největší množství fentanylu," napsal ve středu na sociální síť X mexický ministr veřejné bezpečnosti Omar García Harfuch. Policisté podle něj během dvou samostatných akcí zabavili více než tunu pilulek fentanylu a střelné zbraně. Zatkli také dva muže. "Tyto akce budou pokračovat, dokud se míra násilí ve státě Sinaloa nesníží," doplnil García Harfuch. Právě ve státě Sinaloa působí mocný Sinalojský kartel, jemuž dlouhou dobu před svým zatčením a vydáním do vězení v USA v roce 2017 velel známý narkobaron Joaquín Guzmán přezdívaný El Chapo neboli Prcek. Značné bohatství organizace generuje i skrze nelegální obchod s fentanylem, jehož užívání je nejčastějším důvodem smrti Američanů ve věku od 18 do 45 let. Související Nevídaný úlovek. Kolumbijci našli desetinu produkce kokainu i speciální narkoponorky "Kilo fentanylu vydělá kartelu v USA 200 tisíc dolarů (asi 4,8 milionu korun). Já si přijdu na tisíc dolarů (asi 24 tisíc korun), když ho dopravím na sever. Je to nejsilnější droga, jakou jsem kdy viděl, chemicky tak silná, že lidé chtějí stále víc a víc. Bude se to stále šířit," popsal už před časem pro britskou stanici BBC jeden z pašeráků. Suroviny na výrobu kupují mexické drogové kartely a další gangy často z Číny. V základu je fentanyl silný syntetický opioid, který má v podobě léku tišit bolest. Když se ale užívá nepřiměřeně, stává se z něj velmi nebezpečná droga - stokrát silnější než morfium a padesátkrát než heroin. Kromě bolesti má potlačovat i nepříjemné pocity. Na receptory působí tak, že člověka utlumí a celkově ho zpomalí. Předávkovaní lidé pak působí, jako kdyby doslova zamrzli. Droga i proto někdy nese označení "zombie". Podle stanice BBC problém představuje i fakt, že pašeráci někdy levnějším fentanylem "řezají" dražší drogy. Ve většině případů jde pak o smrtící kombinace. Zkušenosti s tím mají zejména v USA, kde vloni po požití fentanylu zemřelo na 70 tisíc lidí. I proto Trump v předvolební kampani sliboval, že na Mexiko zvýší tlak, aby z této země neproudilo do USA tolik této drogy. Podle agentury AP navíc údaje za první polovinu roku 2024 ukázaly, že mexické úřady zabavily mezi lednem a červnem celostátně pouze zhruba 130 kilogramů fentanylu, což bylo o 94 procent méně než loni, kdy záchyt přesáhl dvě a čtvrt tuny. Ten nynější z tohoto týdne je historickým maximem v množství za jeden týden. En dos acciones distintas encabezadas por @SEMAR_mx, elementos del Gabinete de Seguridad @SEDENAmx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico en Sinaloa se logró el decomiso histórico más grande de fentanilo; Más de una tonelada de pastillas de fentanilo, dos hombres fueron… pic.twitter.com/QP6qJkjBIA — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 4, 2024 "Zdá se, že pod tlakem Donalda Trumpa je administrativa mexické prezidentky Claudie Sheinbaumové ochotna zvýšit snahu o potírání gangů a zabavování drog. Tak, jak to Washington požaduje," konstatoval pro AP bezpečnostní analytik David Saucedo. Sama Sheinbaumová uvedla, že vyšetřování již probíhalo nějakou dobu. Mexická vláda tento týden rovněž oznámila, že zadržela více než 5200 migrantů a žadatelů o azyl, když mířili k americké hranici. Téma migrace přitom Trump se Sheinbaumovou řešili i telefonicky během minulého týdne. Budoucí prezident USA následně prohlásil, že mexická hlava státu souhlasila se zastavením migrace z Mexika do Spojených států, které znamená uzavření hranic. Sheinbaumová však krátce poté takové tvrzení odmítla. Mohlo by vás zajímat: Drogový král Prcek se objevil na vzácných záběrech. Jsem farmář, tvrdí s klidem (20. 2. 2020) 1:16 Po čtyřech letech se dostaly na veřejnost záběry jednoho z nejznámějších narkobaronů Joaquína Guzmána přezdívaného El Chapo (Prcek). | Video: Reuters