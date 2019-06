Mexický prezident prodává svoje luxusní letadlo, peníze chce dát na omezení migrace

Mexický prezident López Obrador slíbil, že prodá svoje letadlo a utržené peníze věnuje na vládní snahy omezit migraci. Jde o tři roky starý Boeing 787 Dreamliner, který je pojmenován José María Morelos y Pavón po vojenském veliteli a vůdci mexického hnutí za nezávislost. Jeho cenu sám prezident odhadl na 150 milionů dolarů (asi 3,3 miliardy korun).

O prodeji prezidentského letounu mluvil López Obrador už ve volební kampani loni na podzim. Tvrdil, že na rozdíl od ostatních státníků hodlá raději létat komerčními spoji spolu s běžnými cestujícími.

To také skutečně dělá. Už od prosince, kdy nastoupil do úřadu, stojí jeho boeing zaparkovaný v hangáru v Kalifornii.

Obrador si podobnými sliby a prohlášeními vysloužil označení populista. Levicový politik v kampani sliboval velké věci: zatočit s korupcí, násilím a Mexiko od základů změnit. Teď se ale soustředí na jediný cíl - řešení migrační krize. A to něco stojí.

Minulý týden podepsalo Mexiko a Spojené státy další část společné migrační a bezpečností dohody. Obě země se zavázaly posílit spolupráci bezpečnostních složek při ochraně společné hranice. Mexiko navíc souhlasilo, že si na své straně hranice nechá více migrantů, kteří usilují o azyl v USA, aby v zemi vyčkali na americké rozhodnutí svého případu. Omezit se má také příliv ilegálních migrantů bez dokladů a na jižní hranici s Guatemalou vláda pošle národní gardu.

Když se Obradora ve středu novináři na tiskové konferenci zeptali, kde na to Mexiko vezme, opět přišla řeč na boeing. "Řekněme, že máme rozpočet," prohlásil Obrador. "Vyjde z toho, co dostaneme z prodeje luxusního prezidentského letadla." Kromě něj se vláda snaží prodat i dalších 60 vládních letadel a 70 vrtulníků.

Některým Mexičanům se to ale nelíbí. Podle kritiků Obrador slibuje peníze, které ještě nemá. Zazlívají mu, že letadlo v roce 2012 koupila vláda za 218 milionů amerických dolarů a teď ho prodává za 150 milionů. Navíc letadlo zaplatili ze svých daní obyvatelé Mexika, a zisky z jeho prodeje by se tedy měly investovat do země, ne je použít na pomoc migrantům. "Jakákoliv xenofobie a kampaně proti migrantům nejsou humánní a křesťanské," reagoval na kritiku prezident.

Lhůta 45 dní

Ve středu Mexiko slíbilo vyslat na hranici s Guatemalou první skupinu členů Národní gardy. Příliv migrantů do země tam bude hlídat celkem 6000 vojáků. Na zlepšení svého dohledu nad migrací a snížení počtu lidí, kteří se dostanou až na sever k americké hranici, má mexická vláda 45 dní.

Jenom tak se vyhne pětiprocentním clům na mexické zboží mířící do USA, jehož zavedením hrozí prezident USA Donald Trump.

Mexický ministr zahraničí Marcelo Ebrard se navíc zavázal, že pokud lhůtu jeho země nedodrží, je ochotný se Spojenými státy jednat o získání statusu bezpečné třetí země. USA to po Mexiku žádá už dlouho. Pokud by totiž souhlasilo, museli by žadatelé o azyl na cestě ze Střední Ameriky nejprve požádat o azyl právě v Mexiku. Když to neudělají, z USA je mohou úřady bez problému vracet do Mexika.

Mexiko se také snaží navázat spolupráci se středoamerickými zeměmi, odkud migranti ve velkém odcházejí. Po Washingtonu chce, aby obnovil finanční pomoc na rozvojové programy v Guatemale, Hondurasu a Salvadoru, kterou Trump v březnu pozastavil. Mezitím se snaží splnit všechny Trumpovy požadavky. Kolik bude řešení migrační krize Mexiko stát, prozradí Ebrard v pátek.

