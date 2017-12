"Nechtěli to vědět ani slyšet." Hnutí #MeToo strhlo lavinu, sexuální obtěžování ale budí spory dál

před 1 hodinou

Z hollywoodské aféry producenta Harveyho Weinsteina se stalo společenské hnutí. Změnil rok 2017 pohled na sexuální obtěžování? Výsledek je zatím otevřený.

Washington - Nejdříve šlo o aféru, která otřásla Hollywoodem. Jednoho z nejvlivnějších filmových producentů Harveyho Weinsteina obvinily desítky hereček ze sexuálního obtěžování. 65letý Američan léta využíval svou moc a své postavení. Skandál, jehož rozsah vyplul na povrch teprve postupně, ho nakonec kromě postavení a moci připravil i o reputaci a manželství.

Aféra zároveň spustila lavinu, která sice vyvolala rozporuplné reakce, ale stala se zcela jistě jednou z nejvýznamnějších událostí uplynulého roku.

O sexuálním obtěžování začaly po vzoru slavných hereček promlouvat další a další oběti. Padaly hlavy. Revoluce, kterou odstartoval znovuvzkříšený hashtag #MeToo, se rozšířila z filmového průmyslu i do dalších společenských sfér včetně vrcholné politiky.

Seznam vlivných mužů, kteří kvůli sexuálním aférám přišli o místo, se stále rozrůstá. Kromě politiků nebo vrcholných manažerů jsou na něm i oblíbené osobnosti jako například herec Kevin Spacey nebo komik Louis C.K.

S vlnou obvinění se tak začaly objevovat i kritické reakce přirovnávající sílící hnutí k novodobému honu na čarodějnice. Stal se tady z povstání proti sexuálnímu predátorovi nakonec hon na muže?

Weinsteinova aféra zcela jistě pomohla vrhnout světlo na důležitý negativní fenomén. Ukázalo se, že ženy čelí sexuálnímu obtěžování, nátlaku, zastrašování i násilí v mnohem větší míře, než se všeobecně očekávalo. A nejde jen o hollywoodské herečky. K hnutí se přidali ženy i muži napříč společenskými třídami, věkovými kategoriemi, povoláními nebo etnickými skupinami. Tak také aktivistky z hnutí #MeToo ukázal americký magazín Time, který všechny jeho členy označil za vítěze tradiční ankety o osobnost roku.

Velký počet žen, které promluvily, měl ukázat na rozsah zmíněného problému. Hnutí #MeToo na něj přitom poukazuje už od roku 2006. "Sexuální obtěžování s sebou nese pocit hanby. Tyto ženy jsou schopné nejen sdílet svou hanbu, ale přenést tu hanbu na toho, komu patří: na pachatele," komentovala rozšíření kampaně její zakladatelka Tarana Burkeová.

Proč až teď?

Cílem kampaně přitom není podle ní odradit muže, kteří se ženám dvoří nebo flirtují. Cílem nebylo ani mstít se, ničit kariéry nebo se snad jen zviditelnit. Funguje to spíš naopak: ženy, které v minulosti nahlas promluvily, se většinou musely nálepky sexuálního skandálu těžko zbavovat. Pro oběti sexuálního násilí je to navíc často velmi traumatické.

Proč ale všechny ty slavné herečky tak dlouho mlčely a promluvily až teď?

"Rozhodla jsem se o tom promluvit, když jsem viděla, jak to popírá," vysvětlila svoji motivaci americká herečka Selma Blairová, která obvinila z obtěžování režiséra Jamese Tobacka. "Označoval ty ženy za lhářky. Ale jejich zkušenosti byly podobné těm mým, byly to tedy věrohodné ženy," popsala své rozhořčení Blairová.

Herečka Rose McGowanová žalovala za sexuální napadení již zmíněného producenta Harveyho Weinsteina už v roce 1997. Vlivný producent jí i dalším herečkám, které se odvážily bránit, vyhrožoval zničením jejich kariéry. A některé na drsnou srážku s vlivným producentem skutečně doplatily.

Svědčí o tom třeba případ britské herečky Sodie Dixové. Její jméno nezní v současnosti nijak povědomě, na začátku 90. let minulého století se ale objevila ve filmu spolu se známým kolegou Colinem Firthem a měla před sebou slibnou kariéru. Pak přišlo pozvání od Harveyho Weinsteina. O tom, že ji ve svém hotelovém pokoji sexuálně napadl, se rozhodla nemlčet. Podle ní právě proto už nikdy žádná nabídka k filmu nepřišla. "Lidé z filmového průmyslu o tom nechtěli vědět, nechtěli to slyšet," zavzpomínala pro britský Guardian.

Harvey Weinstein se i letos snažil rostoucí skandál za každou cenu ututlat. Americký magazín New Yorker odhalil, že na to měl najatou celou síť soukromých detektivů. Neuspěl. Naposledy se k zástupu hereček, které ho veřejně obvinily, přidala třeba i Selma Hayeková.

Z podobných praktik obvinil americký list New York Times také dlouholetou hvězdu americké televizní stanice Fox, moderátora Billa O’Reillyho. Ukázalo se, že O'Reilly v minulosti několika ženám dohromady zaplatil téměř 50 milionů dolarů, aby se vyhnul žalobám za sexuální obtěžování.

Výčitky svědomí

Nejostřejší debaty ale celé hnutí #MeToo vyvolává při stanovování hranic sexuálního obtěžování. Vedle závažných obvinění ze sexuálního násilí se totiž objevují i stížnosti na zdánlivě neškodné incidenty: nevhodné chování nadřízených vůči jejich zaměstnancům, sexistické vtípky, pozvánky na skleničku, ruka na koleni nebo snad obyčejné flirtování.

Incidenty, které vypadaly příliš obyčejně na to, aby se z nich dělalo tak velké pozdvižení. Podle aktivistek hnutí ale upozorňují na problematické chování, které je z nějakého důvodu chápáno jako normální. A uvádějí příklady.

Když si americká zpěvačka Taylor Swiftová stěžovala na to, že jí DJ v denverském rádiu David Mueller sáhl pod sukni, zaměstnavatel ho okamžitě propustil. Mueller neváhal a žaloval zpěvačku o miliony dolarů za způsobené škody. Ona zareagovala také žalobou o symbolický jeden americký dolar a letos v srpnu svědčila u soudu.

Právník DJ Muellera se jí při té příležitosti zeptal, jestli nemá špatný pocit z toho, že jeho klient dostal kvůli ní vyhazov z práce. "Nenechám se vámi ani vaším klientem dotlačit k pocitu, že je to moje chyba," reagovala 28letá zpěvačka. "Jsem obviňována z nešťastných událostí v jeho životě, které jsou výsledkem jeho rozhodnutí, ne mých," dodala.

V rozhovoru pro časopis Time pak dodala: "Došlo mi, že pokud je tak otrlý na to, aby mě osahával za těchto viditelných okolností, tak si představte, co by dokázal udělat nějaké zranitelné mladé ženě, kdyby dostal šanci."

Co je normální

Kritika směřující k #MeToo i přesto pokračuje. Český režisér Jiří Strach mluví v rozhovoru pro server Info.cz o "veřejných mediálních popravách v přímém přenosu". Na protest proti hnutí si nedávno navlékl tričko s nápisem "Je suis Weinstein" (Jsem Weinstein). Heslo provokativně kopírovalo solidární hnutí s obětmi teroristického útoku na pařížskou redakci satirického časopisu Charlie Hebdo v lednu 2015.

Vůči hnutí se ostře vymezuje i nová reklamní kampaň českého pivovaru Bernard. Vystupuje v ní Baba Jaga z ruské pohádky Mrazík s hashtagem #MeToo a slogan "Svět se zbláznil. Držte se."

Ženy, které se připojily k hnutí proti sexuálnímu obtěžování, ale upozorňují na to, že jejich kritici problém často záměrně nafukují, aby se elegantně vyhnuli řešení nepříjemné debaty o jeho podstatě. Která zůstává a je neměnná.

Slibují zároveň, že tuto šanci už si nenechají vzít. Například novinářka Megyn Kellyová, která si otevřeně stěžovala na chování svého kolegy Billa O'Reillyho.

"Vždycky jsem si myslela, že tyhle věci se změní spíše, až dospěje moje dcera. Nikdy by mě nenapadlo, že by se to mohlo stát už za mě. Systém jsem považovala za nastavený proti ženám, přičemž ty chytré se v něm naučí proplouvat. Teď to ale začínám vidět jinak. Co kdybychom si stěžovaly? Co kdybychom nefňukaly, ale promluvily nahlas o pravdě? Co kdyby to zafungovalo a změnilo to svět právě teď?" uzavírá odhodlaně Megyn Kellyová.