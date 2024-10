Šikana syna i podivné sčítání voleb. Co odkrývá v nové knize nejtajemnější první dáma

Právo na potrat

Nejpřekvapivější názor, který Melania Trumpová v knize vycházející v úterý prezentuje, se týká umělého přerušení těhotenství. "Základní právo ženy na osobní svobodu, na vlastní život, jí dává právo ukončit těhotenství, pokud si to přeje," stojí v knize, kterou ještě před vydáním získal americký list New York Times. "Omezovat právo ženy rozhodnout se, zda přeruší nechtěné těhotenství, je totéž jako upírat jí kontrolu nad vlastním tělem," dodává s tím, že si tohle přesvědčení nese celý svůj dospělý život.

Trumpová podporuje právo na potrat i v pozdějším stadiu těhotenství. "Je důležité si uvědomit, že v minulosti byla většina potratů provedených v pozdějších fázích těhotenství důsledkem závažných abnormalit plodu, které by pravděpodobně vedly k úmrtí nebo narození mrtvého dítěte nebo i k smrti matky," zveřejňuje další úryvek z knihy britský list The Guardian.

V tom se Melania rozchází se svým mužem Donaldem Trumpem, jehož předchozí prezidentství je mimo jiné spojeno se zhoršením reprodukčních práv žen. Tři soudci Nejvyššího soudu, které dosadil do pozice Trump, hlasovali pro zrušení federální ochrany práva na potrat, známého jako Roeová versus Wade, z roku 1973. Ochrana práva na potrat je zároveň tématem, na kterém demokraté získávají voliče a podporuje ho i Kamala Harrisová, Trumpova protivnice v listopadovém boji o Bílý dům.

Trump svou rétoriku proti potratům v poslední době zmírňuje a neustále mění. Nyní většinou tvrdí, že by rozhodnutí nechal v rukou jednotlivých států. Minulý týden prohlásil, že by vetoval případný federální zákaz potratů, pokud by se opět stal prezidentem.

Média i odborníci na lidská práva jsou k postoji Trumpové skeptičtí a i vzhledem k vyznění zbytku knihy se domnívají, že jde jen o součást Trumpovy kampaně. "Není náhodou, že její údajná podpora uniká na veřejnost těsně před volbami. Tahle žena se podílela na noční můře svého manžela a jeho fanatismu a nyní chce přispět k tomu, aby se jeho protipotratový extremismus leskl a změkčil. Jde o zakrytí a odvrácení pozornosti od toho, jak nebezpečná by byla Trumpova vláda pro ženy," cituje časopis Vanity Fair odbornici na potraty Jessicu Valentiovou.