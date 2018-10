Megalomanský plán za stamiliardy. Hongkong chce postavit umělé ostrovy s byty

Proti projektu na výstavbu nových ostrovů s byty protestují ekologové. První lidé se do nových domů nastěhují v roce 2032.

Hongkong - Vláda v Hongkongu přišla s ambiciózním nápadem, jak vyřešit bytovou krizi. Chce postavit nové umělé ostrovy s byty pro více než milion lidí. Reaguje tak na ceny realit, které z Hongkongu udělaly nejméně cenově dostupné místo na planetě.

Ostrovy mají mít rozlohu až 2200 hektarů a do čtrnácti let by měly vyrůst na východě od největšího hongkongského ostrova Lantau, se kterým by se měly následně spojit. Vláda plánuje do projektu nazvaného Lantau Tomorrow Vision investovat astronomických 1,4 trilionu korun.

Hong Kong wants to spend$500000000000 HKD on a massive artificial island to house 1.1 million people https://t.co/wmGEetyGdA via @SCMPNews pic.twitter.com/DRozv59hKR — xraytext (@xraytext) October 10, 2018

Budování projektu Lantau Tomorrow Vision má začít za pět let a mělo by poskytnout až 34 tisíc pracovních míst. První lidé se do nových bytů nastěhují v roce 2032.

Úroveň a ceny bydlení v Hongkongu prohlubují rozdíly mezi bohatými a chudými. Chudší lidé v některých případech žijí v prostorech nelegálně rozdělených na extrémně malé jednotky. Měsíční nájemné takového "bytu" stojí téměř šest tisíc korun a vžil se pro něj název hrobky či klecové ubytování.

Podle švýcarské banky UBS navíc v Hongkongu hrozí prasknutí realitní bubliny, která by znamenala zvýšení ceny ubytování do té míry, že už nebude nadále možné jeho ceny zvyšovat.

Proti projektu na výstavbu nových ostrovů však protestují ekologové. Poukazují i na jeho vysokou cenu, která podle nich vysaje hongkongský rozpočet. "Je to ta nejhorší zpráva v historii hongkongské politiky," řekl deníku South China Morning Post aktivista Roy Tam Hoi-pong.

Akademici, které oslovila agentura Reuters, navíc upozorňují, že hongkongské úřady podceňují zvyšující se hladinu moří, výkyvy počasí a množství tajfunů, které pravidelně region ohrožují.

Ekologické organizace zároveň varují, že výstavba neúměrně zatíží životní prostředí. V bezprostředním ohrožení jsou růžoví delfíni obývající vody kolem ostrova Lantau. Jejich populace se kvůli znečištění vod postupně snižuje.

Podobný plán jako Hongkong oznámilo počátkem měsíce i Dánsko, které hodlá do roku 2070 na umělém ostrově vystavět bydlení pro 35 tisíc lidí. Dánský projekt s názvem Lynetteholm bude stát v přepočtu 70 miliard korun a kromě nedostatku bytů v centru vyřeší i problémy s dopravou a dokáže zmírnit následky zvyšující se hladiny moří.

