Mayová jde vstříc konci se slzami v očích. Vydržela palbu opozice i spolustraníků

před 55 minutami

Britská premiérka Theresa Mayová v pátek oznámí svou rezignaci. S odvoláním na své zdroje to napsal deník The Times. Pokud to neudělá, s největší pravděpodobností rezignuje v pondělí, až budou známy výsledky voleb do Evropského parlamentu, které podle očekávání její konzervativci prohrají.

Mayová brexit nechtěla, přesto poslední tři roky vede zemi k odchodu z EU. A je to nevděčná práce. To, co se v posledních dnech dělo v britské vládě, tamní média přirovnávají k povstání. Tlaky na odstoupení premiérky, která v čele vlády stojí od roku 2016, sílí po jejím úterním projevu, v němž poslancům představila návrh zákona o brexitu. Ti už v minulosti třikrát její rozvodovou dohodu s Bruselem odmítli a ani s její poslední verzí nebyli spokojeni. Theresa Mayová je po Margaret Thatcherové teprve druhou ženou, která zasedla v londýnské Downing Street. Od nástupu do čela vlády schytávala jednu ránu za druhou. Její bývalý poradce Nick Timothy ji ve svém sloupku v britském listu Daily Telegraph minulý týden vyzval k rezignaci. "Musíme ukončit tohle národní ponížení, provést brexit a zachránit konzervativce," napsal. "Je mi to líto, ale premiérka musí splnit svou povinnost a odejít," dodal s tím, že Theresa Mayová podle něj selhala. Několik britských listů ve čtvrtek otisklo na titulních stranách fotografii Mayové, jak odjíždí z jednání se slzami v očích. "Kolik toho Mayová může ještě vydržet?" tázal se bulvární deník Daily Express. Today’s front pages: ‘end of the road’ for Theresa May? https://t.co/xXQ6nYSH9G pic.twitter.com/VPTqCCfc9R — The Week UK (@TheWeekUK) May 23, 2019 Nikdy brexit nechtěla Nesnadný úkol vyjednat odchod země z Evropské unie padl na Mayovou před třemi lety poté, co rezignoval její předchůdce David Cameron. Ten odstoupil po referendu o brexitu, které sám vyhlásil. Cameron všelidové hlasování slíbil před parlamentními volbami v roce 2015, ačkoliv byl sám zastáncem setrvání Británie v EU. Když Britové rozhodli, že chtějí brexit, odešel. Ani Mayová nebyla zastánkyní brexitu, i když v kampani se neangažovala. Přesto se držela toho, že výsledek všeobecného hlasování se musí respektovat, a odmítla uspořádat druhé referendum. Vždycky razila názor, že brexit je nevyhnutelný. Bizarní eurovolby ve stínu brexitu: Farage polili koktejlem, Mayová kampaň nevede číst článek Ve snaze posílit svou pozici před jednáním o odchodu z EU vypsala před dvěma roky předčasné volby. Její konzervativní strana sice vyhrála, ovšem přišla v Dolní sněmovně o většinu. Pro Mayovou začalo zdlouhavé vyjednávání. Za každou cenu se snažila předejít takzvanému divokému brexitu, tedy odchodu bez dohody. Sama se ujala vyjednávání s Bruselem, ale dohodu, kterou se zbylou unijní sedmadvacítkou dojednala, britský parlament třikrát odmítl. Zahnaná do kouta Loni v létě premiérka čelila hlasování poslanců své vlastní konzervativní strany o nedůvěře. To samé jí hrozilo ve středu večer, když na zasedání Výboru 1922 zazněl návrh na změnu příslušných stranických pravidel tak, aby umožnila okamžité hlasování o důvěře Mayové. Výbor ale pravidla nezměnil. Zatímco se Spojené království zmítalo v chaosu, premiérka alespoň dohodla odklad brexitu. Naposledy summit v Bruselu rozhodl, že Británie zůstane členem EU minimálně do letošního podzimu. V úterý se pokusila o záchranný manévr a do návrhu prováděcího zákona přidala poslancům možnost hlasovat o vypsání referenda, ve kterém by Britové rozhodli o finální podobě brexitu. Ani to nevyšlo. "Mayová byla zahnána do kouta, když se ministři přidali ke vzbouřencům z řad konzervativců, okomentoval to deník Times. Video: Brexit je ztráta pro všechny, říká Jacques Rupnik Neschopnost Británie odejít z EU vypovídá to o stavu demokracie, vztah Británie a unie byl dlouho složitý, ale nikdo v Evropě si vystoupení nepřál | Video: Martin Veselovský | 19:31