Chce do EU rozdělit všechny migranty, obdivuje Putina. Uprchlickou krizi v Itálii bude řešit Salvini

Šéf italské krajně pravicové strany Liga Matteo Salvini hodlá zastavit proud uprchlíků, kteří do země směřují z Afriky.

Řím - Řadu voličů nalákal díky svému vystupování proti uprchlíkům. Nový italský ministr vnitra Matteo Salvini kritizuje Evropskou unii a její migrační politiku.

"Sicílie musí přestat fungovat jako uprchlický tábor Evropy," řekl šéf Ligy v neděli při návštěvě největšího italského ostrova. "Nebudu nečinně přihlížet, když tu přistává jedna loď za druhou."

Celá nová italská vláda, která ve středu pravděpodobně získá důvěru parlamentu, chce od EU větší pomoc s uprchlíky. Sám Salvini už dříve vyzval k přerozdělení žadatelů o azyl v rámci celé unie.

To je přitom v rozporu se slovy jeho krajně pravicových souputníků napříč kontinentem, včetně například Tomia Okamury v Česku. Ten Salvinimu po úspěchu v nedávných italských volbách pogratuloval a sdílel i společnou fotografii. Migranty, kteří připlouvají k italským břehům, však na českém území odmítá.

Podle Salviniho navíc Itálie potřebuje deportační střediska, kam by se soustředilo více než půl milionu nelegálních migrantů, kteří se už nyní pohybují po Itálii. Odsud by se vraceli do země původu.

Salviniho kritici však namítají, že tento plán není reálný hlavně proto, že státy, odkud migranti pocházejí, odmítají své občany přijímat zpět.

Sympatie k vládci Kremlu

Obavy v EU vyvolávají i ekonomické plány nové italské vlády, které směřují k ještě většímu zadlužení jihoevropské země. A pak Salviniho proruská orientace. V tom je šéf Ligy zajedno s lídrem Hnutí pěti hvězd Luigim Di Maiem, s nímž utvořil společný kabinet.

Salvini se několikrát osobně setkal v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V roce 2014 média dokonce spekulovala, že od Putina dostal peníze na chod své partaje, podobně jako francouzská krajně pravicová politička Marine Le Penová.

Salvini to ale několikrát popřel. Naposledy s tím, že od Putina nedostal "ani matrijošku".

Stejně jako Di Maio, i Salvini žádá ukončení sankcí, které Evropská unie uvalila na Rusko poté, co v roce 2014 anektovalo ukrajinský Krym. Sankce podle Salviniho škodí italské ekonomice. Italský politik také podporuje ruské angažmá v občanské válce v Sýrii. Několikrát se navíc objevil v tričku, které vyslalo jasný vzkaz.

Tyto sympatie k vládci Kremlu ale mohou podle některých hlasů vést k oslabení italských vztahů s NATO a Západem.

Italové na prvním místě

"Salvini je skvělý revolucionář," vysvětlil pro list The Observer důchodce Giuseppe Paruta, proč je stoupencem Ligy už od jejích začátků v 90. letech. Tehdy ještě pod názvem Liga Severu usilovala o odtržení tohoto nejbohatšího regionu od zbytku Itálie.

Letos na jaře pod vedením pětačtyřicetiletého Salviniho strana zkrátila svůj název na Liga ve snaze získat voliče i mimo svou tradiční baštu v severní Itálii. "Naší hlavní zásadou je: Italové na prvním místě," hřímal Salvini trumpovské heslo během jarní kampaně.

Mnohé voliče k sobě přitáhl právě díky protiuprchlické rétorice. Salvini sliboval, že zastaví proud lidí, kteří se dostávají do Itálie ze severní Afriky přes Středozemní moře.

A ve svých proklamacích neustává. V neděli navštívili i přístav Pozzallo na jihu Sicílie, kam připlouvá nejvíce vojenských lodí a plavidel humanitárních organizací s uprchlíky zachráněnými před utopením v moři. V pátek tu například přistála loď se 158 běženci ze subsaharské Afriky.

"Státy musí začít dělat svou práci a do italských přístavů by už neměly přijíždět lodě pašeráků lidí," řekl podle francouzského serveru France24 Salvini. Lídr Ligy už předtím uvedl, že zvažuje kroky proti humanitárním organizacím, které pomáhají uprchlíkům, protože jsou podle něj spolčené s pašeráky.

Salvini se nechal slyšet, že "nejlepší způsob, jak zachránit životy, je zabránit těmto lidem, aby nasedli na čluny".

Jako ministr vnitra, který má pod palcem uprchlickou agendu, si dal za cíl odradit "tisíce zoufalých lidí" mířících do Itálie. "Není tady dost bydlení a práce pro Italy, natož pro polovinu afrického kontinentu," prohlásil.

Druhá nejsilnější

Salviniho silně protiimigrační a euroskeptická Liga se po březnových volbách stala druhou nejsilnější stranou v italském parlamentu po Hnutí pěti hvězd, s nímž minulý týden po tříměsíčním vyjednávání vstoupila do vlády.

Právě kombinace krajní pravice a středového populistického hnutí zaměřeného proti establishmentu vyvolává obavy také na finančních trzích. Vládní program zahrnuje mimo jiné nepodmíněný základní příjem, štědré daňové škrty, a zároveň zvýšené sociální výdaje. Panují proto obavy, že poroste zadlužení čtvrté největší ekonomiky Evropské unie.

