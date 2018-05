Populisté v Itálii půjdou proti zemím, které nechtějí přijímat uprchlíky. Pohádají se s Orbánem

V Itálii právě teď sestavuje vládu Hnutí pěti hvězd a Liga, dříve známá jako Liga severu. Obě strany jsou označované jako populistické nebo protestní a často tvrdě kritizují Evropskou unii. "Žádné referendum o členství ale nebude," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz profesor Daniele Albertazzi, Ital, který působí na univerzitě v britském Birminghamu a je považován za jednoho z největších odborníků na populismus v zemích západní Evropy. Podle něj si Hnutí pěti hvězd i Liga dobře uvědomují, jak je pro Itálii členství v EU důležité. Jejich vláda tak podle Albertazziho nepřinese žádnou revoluci.

Aktuálně.cz: Měly by se ostatní země EU bát vlády Hnutí pěti hvězd a Ligy? Je možné, že by Itálii vyvedly z EU nebo z eurozóny?

Daniele Albertazzi: Je naprosto mylné si myslet, že by tyto strany chtěly, aby Itálie vystoupila z EU či z eurozóny. Otázkou ale je, zda mohou Itálii přivést do takové situace, že by se dění vymklo kontrole a výsledkem by byl odchod z EU a eurozóny. Podle mě to ale není pravděpodobné.

Proč?

Není to první populistická vláda v Itálii. Měli jsme už čtyři, vedl je Silvio Berlusconi, což je podle mě stoprocentní populista.

Součástí každé z těchto vlád byla i Liga severu. Vždycky spouštěla povyk ohledně symbolických otázek. Například organizovala demonstrace proti vstupu Turecka do EU, i když nic takového nebylo na pořadu dne.

A také kritizovala Brusel…

Hlasitě kritizovala Evropskou komisi. Ale pro Lisabonskou smlouvu, kterou dnes tak kritizuje, hlasovali jednomyslně všichni poslanci i senátoři Ligy. Navíc Liga má základnu hlavně na severu Itálie, který naprosto závisí na vývozu, především do ostatních zemí EU.

Jsem proto přesvědčen, že v Itálii žádné referendum o členství v EU nebo v eurozóně nebude, protože si ho ani kritici členství ve skutečnosti nepřejí.

Umíte si představit krizi, která by přesto odchod Itálie z eurozóny vyvolala?

Mohlo by se stát, že vláda začne velmi razantně utrácet. Evropská komise pak s Itálií zahájí řízení kvůli porušování povoleného rozpočtového schodku. Trhy začnou tlačit a spustí se řetězec událostí, který by vedl až k opuštění eura.

Ale i toto považuji za velmi nepravděpodobné. Hnutí pěti hvězd ani Liga si nepřejí, aby věci zašly tak daleko.

Strana je dnes radikálnější

Liga severu má velké zkušenosti s vládnutím. Je to ale ta samá Liga? Zdá se, že pod vedením Mattea Salviniho je mnohem radikálnější, než byla dřív.

Je to tak, strana se změnila. Určitě se pustí do boje se zeměmi EU o to, aby od Itálie převzaly co nejvíc žadatelů o azyl. Podle mě v tom má Liga částečně pravdu. EU nechala Itálii v migrační krizi na holičkách. Není možné se stále jen odvolávat na stará pravidla a tvrdit, že je to italský problém.

Dnes čelíme migrační krizi mnohem větších rozměrů než třeba před deseti lety. Obecně se dá čekat, že pokud vláda Hnutí pěti hvězd a Ligy skutečně vznikne, Itálie bude ohledně migrace hlasitější.

Je jasné, že Italové jsou nespokojení kvůli špatné ekonomické situaci i kvůli vysoké migraci. Proč ale volí Ligu? Vždyť byla za poslední roky součástí hned čtyř vlád, není to žádná nová strana, ale vlastně dlouholetá součást establishmentu…

Její předseda Salvini je mimořádně schopný. Jednak v tom, že lidi přesvědčil, aby zapomněli na všechno to, co připomínáte. Vezměte si třeba, že o obyvatelích z italského jihu se dřív vyjadřoval mimořádně urážlivě. A dnes Liga získala na Sicílii pět procent hlasů. To je úplná revoluce. Ještě mnohem výrazněji uspěl v centrální části Itálie, která tradičně byla levicová.

Ve veřejném prostoru zaznívají na adresu běženců slova, která by ještě před deseti lety nezazněla, líčí italský novinář Andreas Pieralli. | Video: Martin Veselovský | 20:32

Jak to dokázal?

Částečně tím, že Ligu změnil ve stranu jednoho muže. Má pod naprostou kontrolou úplně všechno.

Obklopil se skutečně špičkovými experty na komunikaci. Také je často v televizi a za Ligu tam chodí jen on. Plně kontroluje to, jak Liga komunikuje.

Podařilo se mu vytvořit příběh, který má pár základních témat, která neustále opakuje: migrace a s ní spojená kriminalita, kritika EU, nutnost snížit daně a opakované útoky na nepopulární důchodovou reformu. Není to nic nového, Liga to hlásá už dobrých 20 let. Ale teď je ztělesněním toho všeho Salvini.

Žádná revoluce nepřijde

Salvini nejspíš bude ministrem vnitra. Co bude v otázce migrace konkrétně dělat? Tvrdí, že vyhostí půl milionu cizinců, ale to je těžko představitelné. Vyhošťování je velmi složité, už proto, že mateřské země své občany často nechtějí přijímat. Co tedy bude dělat, aby své voliče nezklamal?

Opět je dobré podívat se, jak se Liga ohledně migrace chovala v dřívějších vládách. Vždy přišla s takovými opatřeními, která měla velkou symbolickou odezvu, ale v praxi vlastně nic neznamenala.

Navíc, kdo prosadil dvě největší amnestie pro ilegální migranty, díky kterým mohl svůj pobyt v Itálii legalizovat zhruba milion lidí? Vlády, v nichž seděla i Liga severu. Umí se chovat velmi pragmaticky. Dobře ví, že italský průmysl nemůže bez imigrantů fungovat.

Co tedy Liga udělá? Tentokrát těžko přijde s další amnestií pro migranty…

Nejspíš navrhne zvýšení trestů za některé zločiny. Pak bude určitě požadovat, aby země EU od Itálie převzaly mnohem víc migrantů než dosud. Bude požadovat, aby Brusel tvrdě potrestal ty státy, které odmítají uprchlické kvóty. Můžeme si jednoduše domyslet, že to povede ke sporům mezi nacionalisty a populisty v jednotlivých zemích EU. Salvini se určitě pohádá s Orbánem.

Takže opět to budou jen symbolické kroky, nic radikálního?

Přesně to si myslím. Jen těžko například může Salvini splnit svůj slib o vyhoštění půl milionu migrantů. Jednak je jejich země neberou zpět, a pak je prostě faktem, že Itálie to ani nemá jak udělat. Nemáme dost policistů, deportačních center, kde bychom ty lidi soustředili, a podobně. Takže ano, půjde hlavně o symbolické kroky. Nebude to žádná revoluce.

Proč Hnutí pěti hvězd a Liga chtějí, aby byl premiérem úplně neznámý právník Giuseppe Conte?

Zeptejte se lidí na ulici a zjistíte, že ho zná skutečně jen hrstka občanů. Premiérem má být proto, že tuto funkci chtěly obsadit jak Hnutí pěti hvězd, tak Liga. A nedokázaly se domluvit. Tak nakonec vybraly úplně neznámého univerzitního profesora.

Conte bude naprosto závislý na vůli lídrů obou vládních stran, sám žádnou moc nemá.

Podle mě je dost pravděpodobné, že tato vláda ve skutečnosti nebude žádnou velkou hrozbou pro EU nebo Itálii, jak o tom někteří mluví, ale spíš nefunkčním spojenectvím, které ničeho nedosáhne.